Grupos de la sociedad civil, Ley de Enmienda de Conservación Forestal de la Oposición de la Oposición







Varias organizaciones de la sociedad civil organizaron una manifestación en Aizawl el jueves para protesta La Ley de Enmienda del Bosque (Conservación) (FCAA), 2023, que fue adoptada por la Asamblea del Estado en la sesión del monzón recientemente concluido.

Todos los partidos de oposición, salvo el BJP, participaron en la protesta celebrada frente a Vanapa Hall.

La protesta fue organizada por las organizaciones de la sociedad civil bajo los auspicios de la Sociedad Civil Conjunta de Mizoram (JCM).

Dirigiéndose a la concentración, el coordinador de JCM Lalbiakmawia Ngente dijo que la FCAA es una infracción sobre los derechos de la tierra del pueblo indígena y es una seria amenaza para el estado.

Dijo que el artículo 371 g de la Constitución, que proporciona una disposición especial a Mizoram para proteger a Mizo. ley y el procedimiento, las prácticas religiosas y sociales, y la propiedad y la transferencia de tierras, se volverán inútiles con la adopción de la Ley.

El secretario de JCM, Vanlalsiama, Chhangte, dijo que se han oponido vehementemente a la Ley, ya que es una invasión directa del Centro sobre los derechos de la tierra del pueblo indígena.

El Secretario General del Congreso, Lalbiakzama, afirmó que la Ley permite que el Centro tenga un control directo sobre las tierras forestales del estado ubicadas dentro de los 100 km de la frontera internacional para ejecutar «proyectos lineales estratégicos de importancia nacional y con respecto a la seguridad nacional», y para construir «infraestructura relacionada con la seguridad y proyectos relacionados con la defensa».

El presidente del Partido de la Conferencia Popular (PC), Vanlalruata, quien habló en la ocasión, también culpó al gobierno del Movimiento Popular de Zoram (ZPM) encabezado por el primer ministro Lalduhoma por presuntamente vender las tierras forestales del estado al centro.

Los manifestantes exigieron que el estado gobierno Retirar la resolución adoptando la FCAA.

Varios políticos y trabajadores de los partidos de oposición, incluido el ex viceministro en jefe Tawnlui del Frente Nacional de Mizo (MNF), el ex ministro Lalruatkima y tres legisladores de la MNF en la MNF: Robert Romawia Royte, R Rohmingliana y Prova Chakma, también participaron en la manifestación.

La Asamblea Estatal adoptó la FCAA durante su sesión de monzón el 27 de agosto, revirtiendo una resolución anterior adoptada en agosto de 2023 durante la regla del MNF, oponiéndose a la Ley.

Anteriormente, el MNF presentó una petición al orador de la Asamblea Lalbiakzama, instándolo a convocar una sesión especial para revisar o retirar el resolución adoptado el 27 de agosto. Lalbiakzama le dijo a PTI que la convocatoria de una sesión especial no entró en su alcance, y el gobierno lo decidirá si es necesario.

Dijo que la FCAA fue adoptada por unanimidad por la Asamblea, ya que ningún miembro se opuso durante la votación.

