Grupo virtual K-Pop listo para sacudir el escenario Ancol

JacartaVIVA – Yakarta formará parte de una nueva historia en la industria del entretenimiento virtual de Corea del Sur. Por primera vez, Azul, grupo de niños K-Pop basado en tecnología animada 3D y captura de movimiento en tiempo real, aparecerá directamente frente a los fanáticos indonesios en concierto Titulado 2025 LAVE ASIA TOUR \[DASH: Quantum Leap] en Yakarta. Este concierto está programado el 18 de octubre de 2025 en el Beach City International Stadium, Ancol, North Yakarta.

La presencia de Plave en Yakarta fue promovida por Star Planet y Big Ground Entertainment, dos promotores que eran conocidos por traer rutinariamente a los principales artistas a Asia al sudeste asiático. Esta aparición seguramente será una celebración extraordinaria para PLLI, el término para los fanáticos de Light, así como para la comunidad K-Pop en Indonesia que continúa creciendo rápidamente. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

A diferencia del grupo K-Pop en general, el Jugador consta de cinco personajes virtuales: Yejun, Noah, Bamby, Eunho y Hamin. Aparecen utilizando la última tecnología de animación 3D y captura de movimiento en tiempo real, creando una experiencia escénica que se siente real e interactiva. Cada movimiento, expresiones faciales, hasta que los detalles de la aparición de los cinco miembros se presentan con precisión en el escenario, presentando una experiencia visual verdaderamente inmersiva para la audiencia.

La combinación de artes virtuales y emociones humanas es la principal atracción de los plaves. Cada miembro no solo viene con una voz única y un personaje visual interesante, sino que también tiene una historia y antecedentes de personalidad diferentes que desarrolla una cercanía emocional con los fanáticos. Esta interacción hizo que la audiencia no solo viera el concierto, sino que estuvo involucrado en la historia que trajeron en el escenario.

El CEO de PT Big Ground Entertainment, Kevin Hermanto, dijo que este concierto no era solo entretenimiento, sino un gran paso en el mundo del entretenimiento moderno.

«Este es un nuevo capítulo en el mundo del entretenimiento. Queremos traer una experiencia diferente para los espectadores en Indonesia. Hágale saber al mundo que Yakarta e Indonesia pueden mantener un escenario espectacular como este», dijo.

Desde su debut en 2023, Therve logró demostrar su valía como pionera de grupos virtuales que penetraron seriamente en el mercado internacional de la música. Sus mini álbumes como «Asterum: 134-1» y «Caligo Pt.1» obtuvieron altas cifras de ventas, refuerzan la posición de Plave como un artista virtual líder. No solo eso, algunas de sus canciones como «Dash» y «Way 4 Luv» lograron penetrar en las listas digitales nacionales e internacionales, incluidas las vallas publicitarias globales, los logros rara vez logrados por grupos virtuales.

Su éxito también fue reconocido en los prestigiosos premios de música. Plave recibió el premio del Presidente del Consejo de la Ciudad de Seúl en 2024 Newsis K-Expo gracias a su contribución para introducir tecnología innovadora a la industria del entretenimiento coreano. No se detienen allí, también ganaron los premios Best New Tendend and Bonsang (Premio principal) en 2024 K-World Dream Awards, convirtiéndolos en el primer grupo virtual de niños en ganar el gran escenario musical.

Las entradas para conciertos de Plave en Yakarta ya se pueden comprar a través del sitio web oficial: PlaveInjakarta. Hay varias categorías de boletos que se adaptan a las preferencias de los fanáticos:

Big Diamond A&B – RP2.950.000

Big Platinum A&B – RP2.550.000

Platinum Tribune – Rp2.550.000

CAT 1A y 1B – RP1.750.000

(Toda la categoría es un asiento/sentado)

Para proporcionar una experiencia exclusiva, Tlave también ofrece una variedad de instalaciones adicionales para ciertos propietarios de boletos, como la sesión de verificación de sonido, la sesión de conversación de adiós y mercancías de edición limitada, como Photocard, pegatinas de sellos de gira y póster oficial firmado por digital firmado. Esta instalación solo se puede tomar directamente en la ubicación del evento el día del concierto y se limita a ciertas categorías de boletos.