Grupo islamista extremista mata a periodista paquistaní por sus comentarios proisraelíes







En un incidente sorprendente, un periodista fue asesinado en Karachi por activistas de un grupo islamista extremista. Según informó la agencia de noticias PTI, el grupo islamista extremista habría matado al periodista después de que éste hiciera comentarios proisraelíes en su canal de televisión, según informó la agencia de noticias PTI. provincia de sind Ministro del Interior.

Según PTI, cuatro presuntos militantes fueron arrestados por asesinar al periodista y presentador Imtiaz Mir, quien fue asesinado a tiros el 21 de septiembre cuando salía de su oficina en el área de Malir en Karachi.

El ministro del Interior, Ziaul Hasan Lanjhar, afirmó además el lunes que el periodista asesinado fue atacado porque los asesinos lo consideraban un presunto simpatizante de Israel y por sus comentarios.

El inspector general de la policía de Sindh, Ghulam Nabi Memon, y el jefe de la policía de la ciudad, Javed Alam Odho, destacaron este desafortunado incidente y dijeron a los medios de comunicación que los cuatro detenidos habían confesado haber llevado a cabo el asesinato por orden de su responsable, que se encontraba en las afueras. Pakistán.

El inspector general dijo: «Los sospechosos arrestados son personas «educadas» y su cabecilla vive en un país vecino», según citó la agencia de noticias PTI.

Los sospechosos fueron identificados como Ajlal Zaidi, Shahab Asghar, Ahsan Abbas y Faraz Ahmed y se dice que están asociados con «Lashkar Sarullah», que forma parte de la prohibida Brigada Zainabiyoun.

El inspector general de la policía de Sindh, Ghulam Nabi Memon, dijo además que dos agencias federales de inteligencia habían trabajado conjuntamente con la policía de Karachi durante la investigación y que todos los sospechosos habían confesado su participación en el asesinato.

El alto funcionario policial añadió además que “uno de los sospechosos también tenía antecedentes penales”, citado por la agencia de noticias PTI.

Además, IGP Memon también declaró que los casquillos de bala recuperados de la escena del crimen en Kala Board, Malir, coincidían con las pistolas incautadas a los sospechosos arrestados.

En un incidente diferente, las fuerzas de seguridad paquistaníes mataron el 22 de octubre a un terrorista e hirieron a otros durante una operación basada en inteligencia en Bajaur, Khyber. Pakhtunkhwa.

Durante el operativo antiterrorista, las agencias recuperaron armas, explosivos y dispositivos de comunicación.

Según informó la agencia de noticias PTI, «La operación se llevó a cabo en el distrito de Bajaur de la provincia. Fue parte de los esfuerzos en curso contra un grupo militante ilegal que opera en la región», dijo uno de los funcionarios.

Las fuerzas de seguridad lanzaron la operación en el bosque de Shahi Tangi, donde, según informes, los militantes se escondían en una cueva. Un militante murió tras un intenso intercambio de disparos entre los terroristas y el personal de seguridad. Otros terroristas resultaron heridos pero lograron huir.

(Con aportes de PTI)





Fuente