Grupo de ministros aceptan la propuesta del Centro de GST de dos pizcas







Un panel de ministros de diferentes estados el jueves, en principio, aprobó el barrido propuesto por el centro Reformas GST A través de los recortes de tasas, pero algunos estados gobernados por la oposición querían saber la pérdida de ingresos por la medida y cómo sería unido. El Grupo de Ministros (GOMS), encabezado por el viceministro del Principal Ministro de Bihar, Samrat Choudhary, discutió la propuesta del Centro de reducir el número de losas bajo el impuesto sobre bienes y servicios (GST) a 2 (5 y 18 por ciento) de 4 (5, 12, 18 y 28 por ciento). El Centro también ha propuesto una tasa del 40 por ciento para cinco a siete bienes seleccionados.

Recomendaciones del panel de seis miembros, que tiene tres miembros de los estados gobernados por BJP de Bihar, Uttar Pradesh y Rajasthan, y un número igual de los estados de Karnataka (Congreso), Kerala), Kerala (delantero izquierdo) y Bengal Occidental (TMC), irá al alto Consejo de GST, lo que llevará el llamado final a las reformas.

«El GoM ha decidido aceptar las dos propuestas del centro», dijo Bihar Dy CM Choudhary. «Se aceptó la propuesta del centro para eliminar las losas del 12 y el 28 por ciento, y hemos dado recomendaciones», agregó. Uttar Pradesh El ministro de Finanzas, Suresh Kumar Khanna, dijo que todos los estados dieron la bienvenida a la propuesta del Centro, diciendo que es en interés del hombre común. Los productos ultra lujosos, incluidos los automóviles ultra lujosos, y los productos de pecado caerán en el nivel impositivo del 40 por ciento.

«Algunos estados demandan que los estados se compensan por la pérdida de ingresos tras la implementación de la nueva estructura de tasas. La pérdida de ingresos se calculará», dijo Khanna. El ministro de Finanzas de Bengala Occidental, Chandrima Bhattacharya, dijo que la propuesta del Centro presentada antes del GOM sobre la racionalización de las tasas no incluyó la pérdida de ingresos que se acumulará a cuenta de la tasa y los cambios de la losa y sugiere que la sección (1) de la Ley GST se modifique un Levy y se puede imponer los mismos de la tasa de máximo del 40 por ciento para garantizar que la incidencia de impuestos en el Ultre de la Luga y el Sigue y el Sigue y el Libre y el Sigue de la misma Laja y el Sigue de los Beritres de la Libre y el Sigue de la misma Laja y el mismo SEVE. Cambios de losa.

Telangana El viceministro principal Mallu Bhatti Vikramarka dijo que la racionalización de la tasa debe equilibrarse asegurando que los ingresos de los estados estén protegidos. De lo contrario, los esquemas de bienestar destinados a las personas pobres, los proyectos de clase media e infraestructura sufrirán.

Telangana apoya la racionalización de la tasa propuesta como parte de las reformas de GST, pero con un mecanismo de compensación adecuado, dijo una declaración oficial emitida por el gobierno estatal. Los estados también enfatizaron que el Consejo GST debe idear un mecanismo para garantizar que el GST reduzca los beneficios llegue a los asegurados.

Ministro de finanzas Nirmala Sitharaman le dijo a los GOM que «la racionalización de la tasa proporcionará un mayor alivio al hombre común, los agricultores, la clase media y las MIPYME, al tiempo que garantiza un régimen fiscal transparente simplificado y transparente».

