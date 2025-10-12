Grupo de funcionarios que pasan por Tambalan Road y los internautas discuten la suspensión del automóvil

Tangerang, VIVA – Un vídeo de un grupo de funcionarios cruzando la calle en la zona de Tigaraksa, Tangerang Regency, Banten, de repente atrajo la atención del público.

Lea también: Primeras impresiones al conducir el Aletra L8 EV, un monovolumen familiar confortable



No por la visita del funcionario, sino porque los internautas resaltaron cómo suspensión móvil el servicio reacciona al pasar por carreteras con baches.

En un breve vídeo citado por VIVA Otomoti, el domingo 12 de octubre de 2025, se ve a varios coches con matrícula roja circulando lentamente por un tramo de carretera cuya superficie parece irregular.

Lea también: ¡En armas! 2,9 millones de Teslas sufren accidentes mientras utilizan el modo de piloto automático



Aunque parecía haber sido reparada con un nuevo parche de asfalto, el estado de la carretera aún mostraba ondas que hacían que los autos pareciera que temblaban.

En lugar de discutir el estado de la infraestructura, los internautas en las redes sociales están ocupados discutiendo el «rendimiento» de cada automóvil. Algunos comentarios se refirieron a cómo cada vehículo presenta diferentes características de suspensión.

Lea también: El mes pasado mucha gente compró coches nuevos.





Denza D9 en la procesión Foto : Captura de pantalla TT/ @alkobruteoyoy

«Realmente se puede ver qué suspensión es blanda y cuál dura», escribió un usuario. Otro comentario respondió: «Incluso el auto del funcionario tiembla, eso significa que el camino no está liso».

Algunos internautas incluso compararon el confort entre los coches del grupo. Este fenómeno también se ha convertido en un tema de conversación ligera en las redes sociales, lo que ilustra cómo el público ahora es cada vez más observador a la hora de prestar atención a los detalles técnicos detrás de las transmisiones cotidianas.



Toyota Fortuner en el convoy Foto : Efecto

Mientras tanto, otros usuarios siguen destacando el contexto real, es decir, el estado de la carretera, que aún no está completamente nivelada. Sin embargo, la discusión en la columna de comentarios está dominada por discusiones sobre la calidad de la suspensión del vehículo, desde la estabilidad hasta el carácter del contragolpe al pasar sobre carreteras parcheadas.

El vídeo subido por la cuenta de TikTok @alkobruteoyoy ha sido visto miles de veces y ha generado cientos de comentarios. Este fenómeno muestra cómo ahora la atención del público se centra a menudo en cosas inesperadas, incluso en aspectos técnicos como la suspensión de los coches oficiales que circulan por carreteras en reparación.