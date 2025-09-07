Grow A Garden, más ganadores de Roblox Innovation Awards Revelaron los ganadores de 2025

El 2025 RaBlox Los Premios de Innovación presentaron a sus ganadores durante una ceremonia en el Sábado del Teatro Cívico de San José con muchos de los mejores honores a algunos de los juegos más populares de la plataforma, incluidos «Cultivar un jardín«Y» 99 noches en el bosque «.

Parte de la 11ª Conferencia Anual de Desarrolladores de Roblox, los RIA de este año fueron organizados por el jefe de la comunidad de desarrolladores de Roblox, Justin Sousa (ampliamente conocido como «Jparty» para los usuarios de Roblox), y comenzó con algunas palabras del CEO de Roblox Dave Baszucki.

«Todos ustedes continúan superando lo que antes pensaba que era posible», dijo Baszucki. «Cada entrada, cada nominación, es algo que no solo se empuja mutuamente, sino que también nos empuja a crecer. Así que gracias. Ya sabes, hacer lo que todos hacen requiere mucho trabajo duro. Realmente se necesita rodar las mangas y entrar en las malas hierbas».

Los Rias se llevaron a cabo al final de este año Conferencia de desarrolladores de Robloxdurante el cual Reblox hizo varios anuncios grandes, incluyendo nuevas herramientas de seguridad y Una característica de «momentos».

Vea a continuación la lista completa de ganadores anunciados durante el 2025 Roblox Innovation Awards.

Categorías de desarrollador:

Mejor Creador de UGC: Tuius

Mejor video estrella: Waffletrades

Mejor dirección creativa: robar un récord

El mejor uso de la tecnología: Dead Rails

El mejor uso de audio y voz: clíncarlo

Mejor estudio: punto de división

Mejor UGC original: calentadores de brazo de punto muy blancos

Mejor complemento: Moon Animator 2

Categorías de experiencia:

La mejor experiencia nueva: cultiva un jardín

Mejor experiencia de aventura: 99 noches en el bosque

Mejor experiencia en fiesta y casual: Dandy’s World

Mejor experiencia de Obby y Plataforma: RemetEvator

Mejor experiencia de supervivencia: Forsaken

Mejor Roleplay & Avatar Sim Experience: Brookhaven

La mejor experiencia de rompecabezas: rompecabezas de trabajo en equipo (obby)

Mejor experiencia de carreras: NASCAR + imperio de conducción

Mejor experiencia deportiva: baloncesto: cero

Mejor experiencia de estrategia: Rails muertos

Mejor experiencia de acción: frutas Blox

Mejor experiencia de tiradores: rivales

Mejor experiencia RPG: World // Zero

Mejor experiencia de terror: 99 noches en el bosque

Elección de la gente: cultiva un jardín

Builderman: cultiva un jardín

El usuario más concurrente: cultiva un jardín

Categorías de marca: