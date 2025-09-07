Grow A Garden, más ganadores de Roblox Innovation Awards Revelaron los ganadores de 2025

El 2025 RaBlox Los Premios de Innovación presentaron a sus ganadores durante una ceremonia en el Sábado del Teatro Cívico de San José con muchos de los mejores honores a algunos de los juegos más populares de la plataforma, incluidos «Cultivar un jardín«Y» 99 noches en el bosque «.
Parte de la 11ª Conferencia Anual de Desarrolladores de Roblox, los RIA de este año fueron organizados por el jefe de la comunidad de desarrolladores de Roblox, Justin Sousa (ampliamente conocido como «Jparty» para los usuarios de Roblox), y comenzó con algunas palabras del CEO de Roblox Dave Baszucki.
«Todos ustedes continúan superando lo que antes pensaba que era posible», dijo Baszucki. «Cada entrada, cada nominación, es algo que no solo se empuja mutuamente, sino que también nos empuja a crecer. Así que gracias. Ya sabes, hacer lo que todos hacen requiere mucho trabajo duro. Realmente se necesita rodar las mangas y entrar en las malas hierbas».
Los Rias se llevaron a cabo al final de este año Conferencia de desarrolladores de Robloxdurante el cual Reblox hizo varios anuncios grandes, incluyendo nuevas herramientas de seguridad y Una característica de «momentos».
Vea a continuación la lista completa de ganadores anunciados durante el 2025 Roblox Innovation Awards.
Categorías de desarrollador:
- Mejor Creador de UGC: Tuius
- Mejor video estrella: Waffletrades
- Mejor dirección creativa: robar un récord
- El mejor uso de la tecnología: Dead Rails
- El mejor uso de audio y voz: clíncarlo
- Mejor estudio: punto de división
- Mejor UGC original: calentadores de brazo de punto muy blancos
- Mejor complemento: Moon Animator 2
Categorías de experiencia:
- La mejor experiencia nueva: cultiva un jardín
- Mejor experiencia de aventura: 99 noches en el bosque
- Mejor experiencia en fiesta y casual: Dandy’s World
- Mejor experiencia de Obby y Plataforma: RemetEvator
- Mejor experiencia de supervivencia: Forsaken
- Mejor Roleplay & Avatar Sim Experience: Brookhaven
- La mejor experiencia de rompecabezas: rompecabezas de trabajo en equipo (obby)
- Mejor experiencia de carreras: NASCAR + imperio de conducción
- Mejor experiencia deportiva: baloncesto: cero
- Mejor experiencia de estrategia: Rails muertos
- Mejor experiencia de acción: frutas Blox
- Mejor experiencia de tiradores: rivales
- Mejor experiencia RPG: World // Zero
- Mejor experiencia de terror: 99 noches en el bosque
- Elección de la gente: cultiva un jardín
- Builderman: cultiva un jardín
- El usuario más concurrente: cultiva un jardín
Categorías de marca:
- El mejor uso del marketing inmersivo: ¿elfo!
- Mejor colaboración: NASCAR + imperio de conducción
- El mejor uso de IP (FKA Best Branded Experience): SpongeBob Tower Defense