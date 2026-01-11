Grok limita las funciones de inteligencia artificial a pago después de la controversia sobre el ‘desnudo digital’, Elon Musk cosecha críticas globales

Jacarta – La polémica sobre el uso de la inteligencia artificial ha vuelto a salir a la superficie, esta vez involucrando Grokchatbot AI hecho por propiedad de xAI Elon Musk. Después de muchas críticas globales sobre las funciones de IA que son capaces de realizar una práctica llamada «desnudo digital», la empresa tomó medidas para limitar el acceso.

Esta decisión suscitó inmediatamente nuevos debates, que van desde cuestiones éticas, pasando por la seguridad infantil, hasta la responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas.

En un informe de CNN del domingo 11 de enero de 2026, el chatbot Grok ahora limita algunas de sus funciones de generación de imágenes imaginadas solo a los clientes. incógnita pagado. Esto se produce días después de que surgiera una condena global con respecto a la respuesta de Grok a la solicitud de un usuario de «desnudar digitalmente» a personas en imágenes, incluidos niños.

Se sabe que este cambio ocurrirá entre el jueves y el viernes. La cuenta oficial de Grok en la plataforma X ahora responde a las solicitudes de creación de imágenes de usuarios no suscriptores con el mensaje: «La generación y edición de imágenes están actualmente limitadas a suscriptores pagos.”, acompañado de un enlace que dirige a los usuarios a suscribirse.

Sin embargo, esta limitación no se aplica por completo. Todos los usuarios aún pueden utilizar la función «editar imagen» adjunta a las imágenes cargadas en X con la ayuda de Grok. Además, la creación de imágenes y vídeos sigue siendo gratuita a través del sitio web y la aplicación independientes de Grok.

Las restricciones solo se aplican cuando un usuario etiqueta a Grok en una publicación pública en

En las semanas previas a que esta controversia fuera ampliamente discutida, Elon Musk expresó su decepción en una reunión interna de xAI con respecto a la valla de seguridad de Grok Imagine. Casi al mismo tiempo, tres miembros principales del equipo de seguridad de xAI, incluido el jefe de seguridad de productos, abandonaron la empresa.

Esta condición plantea grandes interrogantes sobre la preparación del sistema de seguridad de inteligencia artificial de Grok, especialmente cuando esta tecnología es ampliamente utilizada por el público.

Además, las preocupaciones no sólo provienen del público, sino también de varios reguladores mundiales. Autoridades y funcionarios del Reino Unido, la Unión Europea, Malasia e India han expresado su preocupación por el patrocinio de Grok y su papel a la hora de facilitar lo que muchos llaman pornografía deepfake.