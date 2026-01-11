Groenlandia rechaza el acuerdo de Trump para adquirir la isla







Los líderes del partido de Groenlandia han rechazado El presidente Donald Trump repetidos llamamientos para que Estados Unidos tome el control de la isla, diciendo que el futuro de Groenlandia debe ser decidido por su pueblo. «No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses», dijeron el viernes el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y cuatro líderes del partido en un comunicado. «Como líderes del partido groenlandés, nos gustaría enfatizar una vez más nuestro deseo de que termine el desprecio de Estados Unidos por nuestro país», dice el comunicado.

El Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielson

Trump volvió a decir el viernes que le gustaría llegar a un acuerdo para adquirir Groenlandia, una región semiautónoma que forma parte de OTAN aliado Dinamarca, “el camino fácil”. Dijo que si Estados Unidos no es dueño de ella, entonces Rusia o China se harán cargo de ella, y Estados Unidos no los quiere como vecinos. «Si no lo hacemos de la manera fácil, lo haremos de la manera difícil», dijo Trump. La Casa Blanca dijo que está considerando una variedad de opciones, incluido el uso de la fuerza militar, para adquirir la isla.

En respuesta a que Estados Unidos esté considerando una acción militar para tomar el control de Groenlandia, Dinamarca advierte que podría destruir la alianza de la OTAN. Imagen/PTI

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha advertido que una adquisición estadounidense de Tierra Verde marcaría el fin de la OTAN. La declaración de los líderes del partido decía que «Ningún otro país puede interferir en esto. Debemos decidir el futuro de nuestro país nosotros mismos, sin presiones para una decisión rápida, demoras o interferencia de otros países». Si bien Groenlandia es la isla más grande del mundo, tiene una población de alrededor de 57.000 habitantes y no tiene su propio ejército. La defensa corre a cargo de Dinamarca, cuyo ejército es eclipsado por el de Estados Unidos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente