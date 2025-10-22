Greta Lee sale de ‘The Morning Show’: el desastre de la IA de Stella

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers de “If Then”, el sexto episodio de “El programa de la mañana”Temporada 4, ahora transmitida en Apple TV.

Damas y caballeros, Stella Bak ha abandonado el edificio. Y el país. Y el espectáculo.

En el sexto episodio de la «cuarta temporada de» The Morning Show «, el genio de la tecnología convertido en líder de la división de noticias de UBN interpretado por Greta Lee vio cómo la vida cuidadosamente seleccionada y rápidamente ascendente que se había construido se derrumbaba encima de ella, frente a 200 periodistas, su jefa Celine (Marion Cotillard) y el resto del mundo.

«Para mí, este fue el momento antes de una explosión», dice Lee. Variedad. «Es toda la fuerza centrífuga que se ha ido acumulando después de años y años de tener que operar de cierta manera. Se ha vuelto bastante inteligente desde el día que llegó, pero creo que está claro, o lo estaba para mí, que no es sostenible».

Cortesía de Apple TV

Ha sido un tropiezo tras otro esta temporada para la mujer que fue presentada por primera vez al público en la temporada 2 como una solucionadora de problemas intimidante que vendió su negocio de tecnología y se labró un lugar en una cadena de noticias líder donde las mujeres no se encontraban a menudo en la C-Suite. Pero esta temporada, Stella puso todo en juego para su programa de inteligencia artificial supuestamente innovador (tenga en cuenta que esto tendrá lugar en la primavera de 2024) que puede traducir los presentadores populares de UBN a cualquier idioma antes de la cobertura global de la cadena de los Juegos Olímpicos de París. Pero en el sexto episodio, la crisis de conciencia de Stella por su decisión de no promocionar a su amiga Mia (Karen Pittman) debido a las presiones para elevar a su homólogo masculino; El desafiante regreso de Mia en el que declara que Stella es enemiga del mismo progreso que ha defendido durante mucho tiempo; y su actual romance con Miles (Aaron Pierre), el marido de Celine, dejan a Stella a la deriva.

En su voz en off a lo largo del episodio, se lamenta de haber cedido a la atracción tóxica de su “hombre blanco heterosexual interior” al hacer lo que él haría: “Me acosté con la única persona que podría arruinar su vida”. Si bien Miles no es el único que presiona el detonador, no ayuda a la situación cuando ella y Celine suben al escenario para presentar su ambicioso plan de cobertura de los Juegos Olímpicos a los medios. Con la esperanza de distraer a la prensa ávida de titulares de los otros escándalos de la cadena, Stella realiza una demostración de su programa de inteligencia artificial, utilizando su propia imagen fabricada, a pesar de decirle a Celine que no está listo. Desafortunadamente, su peor temor se hace realidad cuando no solo funciona mal en el escenario, sino que regurgita todas las cosas hirientes, racistas y condenatorias que Stella le había dicho (también conocida como ella misma) la noche anterior en una versión de la era digital de mirarse al espejo y preguntar si te gusta lo que ves.

La pesadilla de relaciones públicas no deja a Stella otra opción que dimitir. Inicialmente, ella se retira a los brazos de Miles y deciden huir juntos a Nápoles. Pero cuando ella llega al aeropuerto con una sonrisa esperanzada y más tiempo libre que de costumbre, él le envía un mensaje de texto con un simple «lo siento». Ella sube al avión de todos modos, e incluso Lee no sabe lo que le espera al otro lado.

«Este es el final para ella, hasta donde yo sé», dice Lee, confirmando su salida, al menos de la temporada 4. «Pero por supuesto, dado que el programa es tan profético y un comentario directo sobre lo que está sucediendo, me encantaría ver qué tipo de mundo existiría cuando ella regrese y qué podría tener que decir».

Sin embargo, la ruina de Stella no fue una espiral contenida en la temporada 4. Lee es del grupo que comenzó su caída (al menos profesionalmente) la temporada pasada cuando soportó un almuerzo insoportable con un par de inversores corporativos viscosos. Para obtener su apoyo y dinero, la obligaron a ordenarle a una camarera (también una mujer de color) que lamiera una bebida derramada de la mesa para demostrar que era uno de los chicos. Lee dice que Stella nunca se recuperó de haber comprometido sus ideales de manera tan irreversible en ese momento.

“Pero espero que ahora tenga la oportunidad de hacerlo”, añade. «Creo que eso es parte del problema para ella. Es como si no se le hubiera dado la oportunidad de reflexionar o perdonar o incluso, en muchos sentidos, reconocer de manera más amplia algunas de las cosas que ha soportado y hecho para llegar a donde está. Así que espero que esté haciendo eso en alguna playa en algún lugar».

La implosión de la imagen de Stella, literalmente gracias a su propia IA, es doble. Expuso sus profundas preocupaciones sobre las formas en que ha contribuido al lento progreso de la compañía para las personas y mujeres de color en la cadena (Mia la regaña anteriormente por esto, diciendo: «No eres uno de nosotros, nunca lo fuiste»). Pero su IA también habla de su romance con Miles, justo delante de Celine. El director ejecutivo francés lo utiliza para eliminar inmediatamente a Stella, corporativamente hablando.

La versión AI de Stella presentada en la serie no fue el salto adelante en tecnología que Hollywood teme y vilipendia, sino más bien otra tarea encomendada a Lee esta temporada.

“Al principio tuve que leer frente a mí”, dice sobre el proceso de filmación. «La realidad de lo que estamos haciendo es que estamos mostrando tecnología que se está desarrollando mientras hablamos. Ves todos los peligros que conlleva y lo peligroso que puede ser si no se colocan estas barreras. Así que cuando lo estaba haciendo, era un desastre. Estaba haciendo una combinación de lectura con alguien sobre el guión, y luego también una imagen de mí mismo que no era del todo el producto final. Luego regresaba y veía lo que generaban y me sentía totalmente extraño, porque tratar de tener algún tipo de sincronización, Cómico o dramático, con una representación no sensible de ti mismo es muy extraño”.

Pero ella no podía simplemente jugar ella misma. Lee y el equipo creativo trabajaron para encontrar formas de hacer que la IA fuera tecnológicamente perfecta, pero también para asegurarse de que las imperfecciones de la IA siguieran siendo visibles.

«Hablamos largo y tendido sobre cuántos parpadeos íbamos a hacer y sobre lo divertido que es eso, porque hay límites para los avatares», dice. «Eso es lo que es tan extraño en ellos y por qué, posiblemente, nunca serán buenos humanos. Hay ciertas cualidades que son imposibles de captar. Así que, sí, pudimos jugar con mucho de eso, y nos reímos mucho».

Cuando es traicionada por su propia imagen, Stella sólo puede mirar a una audiencia sorprendida, y casualmente encuentra una cara familiar, aunque no amistosa, entre ellos. Mia está mirando desde los asientos con hemorragia nasal y Stella también tiene que procesar ese momento a través de ella. Los dos han sido tímidos defensores mutuos durante las últimas dos temporadas, y esta temporada Stella prometió defender la candidatura de Mia para directora de noticias. Pero cuando se retractó de eso para promover su propia ambición con la IA y la red, Mia se convirtió en la encarnación de los fracasos de Stella, uno que acecha esta escena como un fantasma de lo que podría haber sido.

Cortesía de Apple TV

«Ese momento fue muy intenso porque ella sabe que hay una traición entre ellos, de esa clase de traición de la que no puedes volver», dice Lee. «Para cada uno de ellos y durante tanto tiempo, la opción de fracasar fue algo que simplemente nunca existió. Simplemente no era posible. Así que experimentar el pináculo del fracaso de una manera tan pública y que Mia sea testigo de eso es casi demasiado para soportar. Ese intercambio, ese intercambio sin palabras en esa habitación, es como cien palabras dichas entre los dos».

Durante todo el episodio, Mia, Miles y Celine le han dicho a Stella de una forma u otra por qué sus decisiones la han llevado al fracaso. Especialmente con Miles, él la reprende por elegir a un hombre que nunca podría tener, a pesar de sus apasionadas súplicas de elegirse mutuamente antes que su cómoda vida y su carrera. Sin embargo, su rechazo hacia ella en el aeropuerto en la ejecución de dicho plan puede ser el corte más profundo en el nada bueno, muy malo día de Stella. Ella queda destrozada, sin saber si aún debería subir al avión o intentar reparar los escombros a su paso.

En la escena final, Lee duda por un momento antes de dejar que Stella elija.

«Creo que es una sensación completamente nueva que, literalmente, nunca antes había experimentado», dice. «Hay mucho que procesar en unos pocos momentos. Cuando se da cuenta de que Miles no vendrá, hace un balance y se da cuenta de que no tiene nada. Pero lo sorprendente para ella y para alguien como ella es que en ese momento en que se da cuenta de que no tiene nada, en cierto modo significa que tiene todo. Ese es el regalo de las horribles circunstancias que le han tocado. Ella realmente es libre. Creo que, posiblemente, ese paso hacia el avión es la cosa más aterradora que probablemente haya hecho en su vida”.

No llores demasiado por Stella. No olvidemos que vendió su empresa de tecnología por cientos de millones y tenía muchos ceros en su cheque de pago antes de salir del escenario en UBN. Así que su próximo capítulo estará muy bien financiado, incluso si su vida personal y profesional está en ruinas. Pero Stella ha demostrado que no es más que resistente. La gran pregunta ahora es si regresará al programa, como lo han hecho muchos (¿quizás demasiados?) de los ex ejecutivos de UBN. Lee dice que le encanta trabajar con el conjunto de “The Morning Show” y siempre está emocionada de discutir con ellos la jerga de los medios. Pero, a la inversa, también es muy protectora con Stella y su viaje, y no cree que deba regresar pronto.

«Cuando pienso en ella y en lo que quiero para ella, no sé si todavía existe un lugar para ella», dice Lee. «Creo que el mundo tiene que cambiar un poco más para hacerle espacio en la forma en que me gustaría verla. De lo contrario, la veremos siendo esclava de esta corporación. Esclava de deseos insatisfechos, y no quiero eso para ella».

Dado que “The Morning Show” existe desde hace aproximadamente un año y cambia con posterioridad a nuestra propia línea de tiempo, es posible que el público esté esperando mucho tiempo para que nuestro mundo actual sea digno de la resurrección de Stella Bak. Hasta entonces, Lee espera gastar algunos de esos millones en algún lugar alejado del ciclo de noticias de 24 horas.

«Quiero que ella quede completamente sorprendida por lo que hay para ella», dice Lee. «Si alguna vez regresa, quiero que sea algo así como Matthew McConaughey como el vagabundo de la playa, con bongos y cabello. Quiero que la vida en el mundo real la maltrate un poco. Sólo para alimentar un poco su alma y convertirse en una persona. Porque realmente creo que es desde ese lugar donde tal vez ella tendría algo ingenioso que ofrecer».

Pero aquellos que vieron el episodio y por un momento pensaron que Stella había muerto repentinamente fuera de la pantalla, no estaban solos. Cuando Alex (Jennifer Aniston) anuncia la renuncia de Stella al aire, el guión reflexivo sobre su carrera en UBN sonó muchísimo como un elogio, hasta el punto de que algunas personas incluso se lo mencionaron a Lee.

«Jen estaba llorando cuando vino al set en mi último día», dice Lee. «Fue tan dulce, y Mimi [Leder] Tenía palabras tan hermosas ese día. Somos una familia, así que fue realmente conmovedor. Pero no está solo si pensó que era un elogio. Algunas otras personas de nuestro equipo dijeron: ‘Esto es un elogio’. ¿Lo que está sucediendo?'»