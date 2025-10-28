Gresini Racing crea una dulce historia en Sepang, Alex Márquez y Aldeguer son el centro de atención

VIVA -Tim Gresini Racing realizó una sólida actuación en el evento Moto GP Malasia 2025 en el Circuito de Sepang, el pasado fin de semana. Los dos corredores, Álex Márquez Y Fermín Aldegerestuvo en el centro de atención luego de realizar una actuación competitiva en medio de la feroz competencia en la primera categoría.

Márquez, que contaba con una moto Ducati Desmosedici, cerró la carrera con resultados positivos. El corredor español dijo estar satisfecho de haber podido convertirse en el mejor equipo independiente de esta serie.

«Hoy cambié mi enfoque al inicio de la carrera, porque ayer me equivoqué, porque fui más persistente e hice lo que me propuse. Hicimos una gran carrera y logramos el objetivo de ser el mejor equipo independiente desde lo más alto del podio; ahora disfrutaremos estas dos últimas carreras», dijo Alex Márquez.

Mientras tanto, su compañero Fermín Aldeguer, que estuvo impresionante durante todo el fin de semana, tuvo que sufrir una incidencia en la pista. Aun así, el joven corredor español sacó el lado positivo de los resultados conseguidos.

«Esta no es la mejor manera de terminar una semana de carrera en la que somos muy fuertes y nos sentimos muy competitivos. Logramos un objetivo y en la carrera de hoy aprendimos mucho. La caída me golpeó fuerte, pero volveremos a casa para recuperarnos», dijo Aldeguer.

La presencia de Gresini Racing en Malasia también está marcada por actividades con fanáticos y socios del equipo, incluidas sesiones de recorrido por el paddock y reuniones exclusivas con corredores. Esta actividad es parte de una serie de actividades de apreciación realizadas junto con el MotoGP de Malasia 2025.

Según Rommy Averdy Saat, Consumer Brand General Manager de PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI), las actividades en Sepang son un momento para fortalecer las relaciones entre el mundo de las carreras profesionales y la comunidad de aficionados al automovilismo en el país.

«Creemos que experiencias directas como esta pueden generar una cercanía más profunda entre equipos, socios y fanáticos. Esto no es sólo un viaje, sino una forma real del espíritu de unión en el mundo de las carreras», dijo Rommy.

El evento de MotoGP de Malasia de 2025 es una oportunidad importante para que Gresini Racing continúe mostrando consistencia en la mitad de la clasificación, además de cerrar la temporada con el mejor desempeño en las dos últimas series restantes.