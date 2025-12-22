Gresik United FC fue multado con cientos de millones por parte del PSSI hasta que se detuvo el partido, vea los resultados de la audiencia del Comisionado

Jacarta – Comité Disciplinario (Komdis) PSSI impuso sanciones estrictas a varios clubes e individuos como resultado de los juicios celebrados los días 7, 9, 10 y 12 de diciembre de 2025. Una de las sanciones más severas la recibió Gresik United FC quienes fueron multados con cientos de millones de rupias debido a violaciones graves que involucraron a sus seguidores.

Gresik United FC fue sancionado según los resultados de la audiencia del Comité Disciplinario del PSSI el 9 de diciembre de 2025. Clubes participantes Liga del Archipiélago 2025 2026 fue considerado responsable de las acciones de un espectador que profirió comentarios racistas al equipo contrario durante el partido Waanal Brother FC vs Gresik United FC el 5 de diciembre de 2025. Este incidente incluso provocó que el partido se detuviera durante cinco minutos.

Por esta violación, Comisionado del PSSI impuso la prohibición de celebrar partidos con espectadores durante un partido durante la celebración. Aparte de eso, Gresik United FC también fue multado con 125.000.000 de IDR.

Además de Gresik United, el Comité Disciplinario del PSSI también impuso sanciones al PSM Makassar que compitió en Superliga BRI 2025 2026. El club apodado Juku Eja fue multado con 30.000.000 de IDR debido a las acciones de los espectadores que arrojaron agua potable embotellada desde la tribuna VIP y la tribuna este cuando se enfrentaba a Persebaya Surabaya el 6 de diciembre de 2025.

En el juicio celebrado el 7 de diciembre de 2025, varios clubes de la Liga Nusantara también recibieron multas. Persebata Lembata fue multada con 15.000.000 de IDR porque seis de sus jugadores recibieron tarjetas amarillas contra Persiba Bantul. Persibo Bojonegoro también fue multado con 5.000.000 de IDR debido a repetidas infracciones disciplinarias porque el entrenador en jefe no estuvo presente en la conferencia de prensa posterior al partido.

Mientras tanto, Tri Brata Rafflesia FC fue multado con 2.500.000 IDR por presentar a jugadores que no figuraban en el once inicial en la sesión de conferencia de prensa previa al partido contra Persikota Kota Tangerang.

El Comité Disciplinario de PSSI también presta mucha atención a la competición juvenil Elite Pro Academy. En el juicio del 10 de diciembre de 2025, varios jugadores sub-16 y sub-20 recibieron prohibiciones de juego adicionales y multas debido a acciones duras que resultaron en tarjetas rojas directas.

Algunos de los jugadores que recibieron sanciones incluyen a I Gusti Ngurah Agung Bagus Indra Yudistira de Bali United U16, Vleno Kalinga Sembiring de Persib Bandung U16, Ferizqho Raditya de Semen Padang U16 y Nersa Sudana de Arema FC U16. En promedio, se les impuso una sanción adicional de dos partidos y una multa de 10.000.000 de IDR.