Gregoria Tumbang, Goodbye World Championship 2025

VIVA – Pasos Gregoria Mariska Tunjung debe detenerse en la ronda de 16 Campeonato mundial BWF 2025. Los singles femeninos indonesios perdieron ante los representantes de Corea del Sur, Sim Yu Jin, con un puntaje de 15-21 y 18-21 en Adidas Arena, París, jueves 28 de agosto de 2025 Wib por la tarde.

La pelea fue feroz desde el primer juego. El puntaje tuvo un empate de 6-6, incluso Gregoria tuvo 9-7 por delante y cerró el intervalo con una delgada ventaja de 11-10. Sin embargo, después del intervalo, Gregoria perdió el control del juego. Yu Jin aprovechó la situación de robo constantemente los puntos para cerrar el primer juego 21-15.

Al ingresar al segundo juego, Gregoria se dejó inmediatamente 1-5. Las condiciones son cada vez más difíciles porque Yu Jin se está escapando 7-1 y cierra los intervalos con una ventaja de 11-5.

Aunque había aumentado después del intervalo y redujo la distancia a 12-14, Gregoria se estresó nuevamente. Yu Jin mantiene la ventaja hasta el 17-12. El esfuerzo duro de Gregoria para reducir el déficit puntual hasta que 18-19 no fue suficiente para cambiar las cosas. El segundo juego fue cerrado por Yu Jin con un puntaje de 21-18.

Con este resultado, Gregoria se ha emparejado para ir más allá en el evento más prestigioso del mundo del bádminton de este año. Mientras tanto, Sim Yu Jin confirmó que las finales de cuartos al mismo tiempo reforzaban su dominio de los singles de las mujeres indonesias en París.

