Greg McElroy no se anda con rodeos sobre el despido de Penn State de James Franklin

Después de una segunda derrota consecutiva y decepcionante en tantas semanas como un favorito de dos dígitos, Estado de Pensilvania despidió al entrenador en jefe James Franklin. Las derrotas ante UCLA sin victorias como visitante y ante Northwestern en casa alcanzaron a Franklin.

No fue sorprendente que el director atlético Pat Kraft hizo el movimiento el domingo. La enorme compra que vino con ello no importó. Los fanáticos de Penn State lo habían estado pidiendo desde que perdieron ante los Bruins en el Rose Bowl el 4 de octubre.

El mandato de Franklin ha terminado en Happy Valley, y un analista de fútbol americano universitario tuvo algunas opiniones sólidas sobre la medida. Greg McElroy entendió claramente por qué se debía hacer la medida.

Greg McElroy explica por qué despidieron a James Franklin

en su semanario Siempre fútbol universitario podcast, el analista de ESPN no se anduvo con rodeos sobre por qué tenía que hacerse.

«Hubo rumores al hablar con algunos de mis amigos de Penn State durante los últimos días», dijo McElroy. «Hubo rumores de que la tendencia sería en esta dirección, pero nadie hubiera supuesto que vendría después de la derrota ante Northwestern porque ninguno asumió que realmente perderían en casa ante Northwestern.

«Entonces, se hizo lo que había que hacer. James Franklin está fuera, y ahora Penn State se convierte, con diferencia, en la oportunidad más deseable en el mercado abierto para un posible movimiento de entrenador en jefe».

Parecía que el estatus laboral de Franklin estaba en duda después de que Penn State perdiera un partido en casa en doble tiempo extra ante Oregon el 27 de septiembre. UCLA no ayudóy la gota que colmó el vaso fue perder en casa ante Northwestern. Franklin tuvo marca de 104-45 en sus 12 años en Penn State, incluyendo 3-3 este año. Era difícil ignorar la falta de éxito de Nittany. leones tenía bajo Franklin contra equipos clasificados.

«Este era un movimiento que seguramente sucedería en algún momento de esta temporada», continuó McElroy. «Una conclusión al ver este partido es que las cosas no van a mejorar en Happy Valley. Este equipo, por alguna razón, está plagado de problemas.

«Las actuaciones contra los 5 mejores equipos de AP, las actuaciones contra los 10 mejores equipos de AP, además de conocer el compromiso financiero que la universidad hizo no solo con él, sino también con su personal, el compromiso financiero fue demasiado significativo como para considerar un escenario en el que este equipo comenzaría el año 3-3 con favoritos de 20 puntos consecutivos, lo que resultaría en derrotas».

Penn State se convierte en la principal apertura actual de este ciclo de entrenamiento

No hay duda de que Penn State es la mejor vacante en este momento y será difícil superarla. La única forma de superarlo es con un entrenador de renombre que abandone su trabajo actual para Happy Valley.

van a haber varios nombres vinculado a ello. Es un trabajo deseable y, con el candidato adecuado, ganarlo no tardará mucho. Penn State estuvo en las semifinales de los playoffs de fútbol universitario en enero antes. perdiendo ante notre dame en el Tazón de Naranja.

Es posible que las escuelas tengan que esperar hasta que se cubra este puesto. También tendrán que ver cuál es la próxima vacante para llenar el lugar. Tomará tiempo, pero probablemente ésta será la primera ficha de dominó que caiga en el ciclo de entrenamiento.