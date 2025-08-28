Greg Louganis Signs con innovador entretenimiento de artistas (exclusivo)

Greg Louganis ha firmado con Entretenimiento de artistas innovadores (IAE) para la representación, Variedad ha aprendido exclusivamente.

IAE representará a Louganis en el anfitrión de televisión, comentarios, avales de marca, compromisos y desarrollo de podcasts. El buzo de renombre mundial continúa siendo representado por la ley Ameri.

Louganis es un buzo olímpico altamente decorado. Ganó cuatro medallas de oro olímpicas en su carrera y es el único hombre que ha barrido los eventos de buceo de trampolín y plataforma en Juegos Olímpicos consecutivos. Ha ganado 5 medallas olímpicas en total, además de 6 títulos de campeonato mundial, y 47 títulos nacionales, más que cualquier persona en la historia de los Estados Unidos y sus registros permanecen inútiles hasta el día de hoy. Los Juegos Olímpicos de Verano 2028 marca el 40 aniversario de sus últimos Juegos Olímpicos.

Louganis salió públicamente como gay en 1994 al tiempo que reveló públicamente su diagnóstico de VIH. Sigue siendo un defensor de los derechos LBGQT+ y terminando el estigma en torno al VIH.

Publicó su autobiografía, «Breaking the Surface», en 1995. El libro gastó más de un mes en la lista de bestsellers del New York Times. En 2014, HBO lanzó el documental «Back On Board» sobre la vida de Louganis. Recibió una nominación al Emmy deportivo al mejor documental de Long Sports.

Louganis es el último de una serie de fichajes para IAE en los últimos meses. Variedad Anteriormente informó que la agencia había firmado recientemente para representantes de personas como el comediante CP y Benji Brown, así como el alumno de «Yellowstone» Denim Richards. A principios de este año, IAE formó una asociación estratégica con Coral Tree Partners, que asumió una participación minoritaria en la agencia a fines de marzo.