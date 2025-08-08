Greg Gutfeld abraza a Jimmy Fallon en el crossover nocturno

Greg Gutfeld Hizo su debut en la noche de transmisión en «The Tonight Show Starring Jimmy FallonEl jueves por la noche, marcando un crossover de red raro con el presentador de Fox News visitando 30 Rock de NBC.

Una personalidad conservadora de los medios es una reserva rara para «The Tonight Show» y el segmento de 10 minutos entre Gutfeld y Fallon se alejó en gran medida de la política. Después de ser introducido en el escenario, Gutfeld conoció a Fallon con un gran abrazo, levantando sus propios pies del suelo a mitad de la armadura antes de tomar asiento. Gutfeld luego entró en una historia sobre la reunión de Fallon hace aproximadamente 15 años en un Hell’s Kitchen Bar, en el que ambas partes fueron «desperdiciadas».

En el segmento, Gutfeld también dio una cuenta de varios «disparos» que lo llevaron a trabajar en Fox News. Compartió que contrató a su madre como «corresponsal senior» para su primer programa de Fox News, «Red Eye». Los deberes de su madre equivalían a ver Fox News y atrapar a Gutfeld en las historias del día.

Después de que Fallon felicitó a Gutfeld por «Todo lo que has hecho», la conversación concluyó con un enchufe para el nuevo programa de juegos de Fox Nation «What Did I Miss?», En el que los concursantes son secuestrados durante 100 días y luego preguntaron si los titulares de noticias recientes son reales o falsos. Después de una tangente jocosa sobre cómo «no les pagamos nada», Gutfeld mencionó el tema de Trump y cómo «nunca se sabe lo que va a hacer», sumando el atractivo de la premisa de su programa. Fallon agregó: «Ni siquiera tendrías que secuestrar a las personas».

Aunque «Gutfeld!» Se transmite 90 minutos antes que los programas tradicionales de la noche de transmisión, como Fallon y Jimmy Kimmel’s, el anfitrión de Fox News a menudo ha promocionado que dibuja una audiencia más grande que dichos programas. Cuando Stephen Colbert anunció en el aire que «The Late Show» terminaría en 2026, Fox News publicado Un artículo sobre el crecimiento consistente en las calificaciones para «Gutfeld!» Desde su estreno en 2021. La pieza también subrayó que «Gutfeld!» ha atraído a una audiencia más grande que Colbert durante casi dos años, aunque en su horario anterior.

El presentador de Fox News se burló de su aparición en «The Tonight Show» la semana pasada, llamando a la grabación de «el crossover más grande desde los Harlem Globetrotters visitaron las Golden Girls». También con los ojos de lado, otros anfitriones nocturnos agregando: «A diferencia de los otros muchachos, Jimmy sentado conmigo demuestra que no tiene miedo de molestar a sus compañeros o temer mi encanto fascinante».

Fallon tomó algunos golpes al presidente Trump en el monólogo del jueves, con bromas como «los únicos lugares que Trump no [tariff] son Corea del Norte y la isla Epstein «. Sin embargo, «The Tonight Show» ha optado en gran medida por los comentarios políticos en los últimos años, incluso cuando otros anfitriones nocturnos como Colbert, Kimmel y Fallon’s NBC Seth Meyers se han inclinado aún más en el tema.

Los Jonas Brothers también visitaron el episodio del jueves de «The Tonight Show», mientras que Good Charlotte proporcionó una actuación musical.