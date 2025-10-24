Greg Berlanti acepta el premio al impacto social en la Cumbre Teens and Screens

Greg Berlanti Aceptó el Premio Greg Berlanti al Impacto Social inaugural en la UCLA Centro para académicos y narradores‘ anual Adolescentes y pantallas Cumbre el jueves en Los Ángeles. El escritor, director, productor y showrunner detrás de películas y programas como “Love, Simon”, “Dawsons Creek”, “Riverdale”, “You” y varias series de “Arrowverse” de CW pronunció un sincero discurso de aceptación en el que reflexionó sobre su viaje hacia la autoaceptación, que lo llevó a crear programas que ayudan al público a sentirse representado, visto y amado.

«Como narradores en Hollywood, podemos sanar nuestras viejas historias, creando otras nuevas que sean honestas y vulnerables, y esas historias, a su vez, pueden cambiar corazones y mentes y recordarle a la audiencia que la experiencia humana es mucho más universal que diferente», explicó Berlanti con los ojos húmedos, «Todos todavía queremos conectar. Todos todavía queremos ser vistos y comprendidos. Todos queremos amor».

Berlanti compartió algunas de esas “viejas historias” que tuvo la oportunidad de sanar y ampliar a lo largo de su ilustre carrera. Comenzó con su propia infancia, recordando su amor juvenil por la televisión y al mismo tiempo dándose cuenta de que «todavía había un gran vacío. Yo era un adolescente gay encerrado y solo había unos pocos personajes LGBTQ en la televisión».

Reflexionó sobre cómo un encuentro fortuito con una marcha contra el SIDA en la ciudad de Nueva York le dio su primera representación positiva de las personas queer, pero cuando uno de los manifestantes le tendió la mano, la rechazó. «Él esperó a que la tomara, pero no lo hice. No tuve el coraje. Temía que mis padres o alguien descubriera mi secreto si tomaba esa mano, así que simplemente miré hacia otro lado», dijo, «Pasé gran parte de mi juventud huyendo de esa mano extendida, primero con miedo, pero luego, con el tiempo, encontrando la fuerza para salir y finalmente llegar a amarme a mí mismo».

El evento cerró el círculo décadas después, cuando Berlanti proyectó “Love, Simon” en Olathe, Kansas, en 2018. Después de la proyección, un niño de 14 años salió públicamente y agradeció a Berlanti por brindarle programas y películas que le permitieron sentirse un poco menos solo. “Cuando extendió su mano para estrechar la mía”, recordó Berlanti, “no se me pasó por alto que iba a recibir una segunda oportunidad para compensar la mano que no tomé tantos años antes”.

Los socios escritores de Berlanti, Julie Plec y Kevin Williamson, presentaron el premio y su homónimo. «Cuando trabajas con Greg, lloras mucho, y eso no es por accidente. Siempre hay una emoción grande y sincera en el centro del trabajo de Greg, porque eso es lo que es Greg», dijo Williamson, y Plec agregó: «Nos ha brindado algunas de las narraciones y la televisión más sinceras, diversas y ambiciosas, ya sea un superhéroe en una cueva, un adolescente que se enamora por primera vez o una familia que encuentra su camino, sus programas no solo nos entretienen. Nos ven”.

Molly Ringwald, protagonista de “Riverdale”, también envió un vídeo comparando a Berlanti con John Hughes. Dijo que sus icónicas colaboraciones juveniles con Hughes de la década de 1980 han “resistido la prueba del tiempo, pero también son de su tiempo”, y agregó que “Greg Berlanti se ha basado en este legado, dando forma a nuestras representaciones modernas de la adolescencia de la misma manera, pero con una mayor representación de nuestra sociedad diversa”.

El enfoque de la ceremonia en las contribuciones de Berlanti al espacio juvenil fue un énfasis apropiado para la Cumbre, que se produce tras la inauguración del Centro para Académicos y Narradores. informe anual Adolescentes y Pantallas. El informe proporciona información sobre los gustos mediáticos y los hábitos de consumo de los estadounidenses de la Generación Z. Entre los hallazgos se encuentra que los jóvenes estadounidenses todavía valoran las películas y la televisión tradicionales, aunque a menudo se consumen en pequeños bocados en TikTok y YouTube, tienen una preferencia notable por la animación, no les gustan las historias de amor demasiado sexualizadas y anhelan contenido que ofrezca representaciones auténticas de vidas como la suya.

La cumbre analizó estos hallazgos a través de múltiples paneles y debates en los que participaron ejecutivos de medios, creadores de contenido y académicos. El panel más memorable puede haber sido el panel “Pregúntale a los adolescentes”, donde cuatro adolescentes subieron al escenario para conversar sobre sus gustos, moderado por el gerente del programa de participación juvenil de Roblox, Andrés Cuervo. Los jóvenes panelistas afirmaron mucho de lo que sugirió el estudio, ampliando la aversión de los adolescentes a los medios de “persecución de tendencias” que se sienten artificiales y fuera de contacto en lugar de una narración más seria. Como dijo Hollyn Alpert, de 14 años, «Los adolescentes, al igual que los adultos, no son monolitos. Todos tienen opiniones diferentes. Todos tienen puntos de vista, creencias, razas, sexualidades y religiones diferentes. Simplemente explore eso y abrácelo». Una sala llena de experimentados profesionales de Hollywood escuchaba atentamente.

Berlanti resumió la importancia de prestar atención a estas voces jóvenes, diciendo: «Qué regalo es tener una influencia positiva en las vidas jóvenes de las audiencias recordándoles estas cosas y dándoles un sentido de pertenencia, empatía y autoestima. A cambio, nos dan esperanza. Los jóvenes son de quienes obtengo mi mayor sentido de esperanza en estos días. No importa cuán oscuras parezcan las cosas hoy o cuán difícil como pueda terminar siendo el viaje hacia nuestro futuro, creo que el futuro será más brillantes gracias a nuestros jóvenes”.