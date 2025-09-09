Green Touring y Concert Travel son el futuro: Publicación de invitado

Adam Gardner es un guitarrista con la larga banda de rock Guster y cofundador de Reverbuna organización sin fines de lucro 501C3 dedicada a crear una Industria musical más sostenible: haga clic aquí para obtener más información sobre la organización.

Estoy escribiendo esto desde la carretera, en la parte trasera de mi autobús turístico, durante la mitad de la gira de Guster. Todas las noches, salgo frente a una habitación llena de fanáticos, siento esa conocida sacudida de adrenalina y me hago la misma pregunta tranquila, ¿cómo llegaron todas estas personas aquí? ¿Volaron, conducían, viajan en automóvil o bicicleta la ciudad?

Es una pregunta que solo se ha vuelto más urgente ya que todos hemos visto conciertos, giras y festivales queridos, de Bonnaroo, Willie Nelson y Steve Miller, se cancelan este año, debido al clima extremo. La ironía es difícil de ignorar: las mismas reuniones que nos traen alegría y conexión están bajo amenaza, y también son parte del problema.

Como músico y cofundador de la organización ambiental sin fines de lucro, ReverbHe visto ambos lados de esta historia, la magia y el desastre. Se quedaron mares de plástico en césped de anfiteatro cubierto de hierba. El generador diesel humanos detrás del escenario. Los autos inactivos en interminables embotellamientos mientras los fanáticos intentan salir del lugar. Durante 20 años, Reverb se ha centrado en hacer espectáculos más ecológicos en el escenario y en las multitudes a través del compromiso de los fanáticos, los reutilizables, menos plástico y energía más limpia. ¡Y está funcionando!

Sin embargo, una de las piezas más difíciles de fijar siempre ha sido el viaje de la audiencia, la ola invisible de contaminación de carbono que sigue a cada concierto. Pero por primera vez, finalmente tenemos datos duros, así como una visión real de los desafíos y esperanzas de los fanáticos cuando se trata de llegar a los programas y las soluciones que desean ver.

La oportunidad de viaje de los fanáticos

A través del primer Estudio de viajes de concierto, Rastreamos los viajes de fanáticos en 400 shows en 170 ciudades norteamericanas. Los resultados fueron asombrosos:

Fan Travel crea más de 38 veces las emisiones de los vuelos de la banda y la tripulación, los camiones, las estadías en el hotel y la energía del lugar conjunto para un espectáculo promedio.

La huella de viaje de audiencia promedio por lugar es igual al uso anual de electricidad de 110 casas.

El 94% de los fanáticos dijeron que es importante que los fanáticos, lugares, promotores y artistas tomen medidas compartidas significativas para limitar su huella de carbono.

Casi el 90% dijo que elegirían opciones de viaje más verdes si estuvieran mejores disponibles.

Esta es una señal clara de los tiempos. Los fanáticos están dando a conocer sus prioridades, y quieren cambios. Ahí es donde entran lo que yo llamo los «tres I»:

Información: los fanáticos necesitan conocer sus opciones: tránsito, viaje compartido, transbordadores, ciclismo.

Infraestructura: esas opciones tienen que funcionar: sincronizarse con los tiempos de exhibición y ser seguro y confiable.

Incentivos: hagan la mejor opción, la mejor experiencia, como el descuento de concesión de Billie Eilish para los fanáticos que mostraron un trozo de tránsito.

Soluciones en piloto o práctica

Algunos eventos musicales ya están demostrando cómo pueden ser las soluciones de viaje de los fanáticos. Los pases de tránsito gratuitos o agrupados facilitan que los fanáticos se salten la conducción. Durante el Shows de Dead & Company en Golden Gate Park este veranoCada boleto se duplicó como un pase muni de todo el día, mientras que el Hollywood Bowl ha agregado la opción de incluir un pase de viaje de ida y vuelta de Gometro de $ 3.50 directamente en la compra de boletos. Los transbordadores dedicados también ayudan. Billie Eilish Pilotado en autobuses de fanáticos gratis en paradas selectas de su gira 2024, y casi todos los espectáculos en el Xfinity Center a las afueras de Boston tiene la opción de usar el bus Rally Desde docenas de ciudades en Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire.

La integración del acceso de tránsito en el lugar en sí va más allá. El Centro Chase de San Francisco hace que cada boleto sea un pase de Muni durante todo el díay lo respalda con valet de bicicleta y servicios de ferrocarril y ferry cercanos. Y algunos festivales y lugares fomentan el viaje compartido o desalientan la conducción por completo: Coachella selecciona autos que llegan con 4+ fanáticos Para mejoras y premios VIP aleatorios, mientras que el estadio Forest Hills en Nueva York no tiene estacionamiento en el lugar y alienta a los fanáticos a tomar transporte público o bicicleta.

Música como catalizador climático

Además de reducir las emisiones, crear opciones de viaje más sostenibles para los fanáticos mejora la experiencia de concierto. Nadie quiere sentarse en el tráfico, perder el bis para vencer la carrera o pasar la mitad de la noche buscando estacionamiento. En cambio, imagina que puedes subirte a un transbordador, tu artista favorito ya está tocando en los altavoces, haces nuevos amigos en el viaje y llegas a tiempo, presente y listo para bailar.

Ya hemos visto esto. Los fanáticos que se conocieron a través de nuestros programas de viaje compartido se han mantenido en contacto, y en al menos un caso, ¡incluso se casaron! Cuando el viaje se convierte en parte de la experiencia del concierto, toda la noche cambia para mejor.

Estos esfuerzos demuestran que el viaje de los fanáticos puede cambiar. También podemos trabajar para asegurarnos de que el escenario en sí mantenga el ritmo. Este verano en Lollapalooza, Reverb ayudó a hacer historia de la música en vivo al impulsar el escenario principal del festival, el corazón de paliza del evento, con un sistema de batería híbrido que proporcionó más de 1,5 megavatios-horarios de almacenamiento de baterías, redujo las emisiones significativas y demostró que es posible que la potencia más limpia a escala. Este mes, estamos impulsando todo el festival de curación de los Apalaches con energía renovable, en el corazón del país del carbón, reduciendo el uso de combustible en más del 80%.

El camino por delante

Reverbe Proyecto de descarbonización musical está reinventando la música en vivo, desde etapas de batería hasta merchanded más ecológica hasta viajes de ventilador. Hemos mostrado trabajos de potencia más limpios a escala. Hemos identificado de dónde provienen las emisiones más grandes. Y sabemos que los fanáticos quieren ser parte de la solución.

Ahora es el momento para que la industria actúe. Los lugares y promotores pueden comenzar a trabajar con el transporte público local y las empresas privadas para proporcionar alternativas más limpias. Los artistas pueden usar sus voces y plataformas para alentar e informar a los fanáticos. Y los fanáticos pueden conectarse a estas soluciones y hacer sus deseos para una experiencia de concierto mejor y más verde conocida.

La crisis climática es urgente y puede sentirse desalentadora a veces, pero las soluciones están al alcance y muchas existen en este momento. La música siempre nos ha llevado a través de la lucha y el cambio. Nos mueve, nos une y nos recuerda lo que es posible cuando nos unimos. Ese mismo poder puede ayudarnos a asumir el mayor desafío de nuestro tiempo.