Green que compra el éxito francés ‘The Marching Band’ para los Estados Unidos

Greenwich Entertainment ha recogido los derechos de los Estados Unidos de Emmanuel Courcol «La banda de música«(» En Fanfare «), uno de los mayores éxitos locales de Francia de 2024.

La película sincera, que ganó siete nominaciones en los Premios Cesars y ha sido vendido por el tiempo de juego en 30 territorios, cuenta la historia de dos hermanos que se separaron en la infancia e inesperadamente se unen por su amor compartido por la música.

Después del estreno mundial en Cannes, «The Marching Band» pasó a la aclamación crítica y popular en Francia, donde obtuvo siete nominaciones de César. Debutó en los Estados Unidos en el Festival de Cine Francés Americano en Los Ángeles, ganando el Premio de la Audiencia y tocó en el Rendez-Vous con cine francés en Nueva York, donde también ganó el Premio de la Audiencia. Greenwich lanzará la película teatralmente en la primavera de 2026, seguido de digital 60 días después.

Benjamin Lavernhe protagoniza «The Marching Band» como un exitoso director de orquesta, Thibaut, que se derrumba en un ensayo y se le diagnostica leucemia. En necesidad desesperada de un donante de médula ósea, se entera de que fue adoptado y encuentra a su hermano menor Jimmy (Pierre Lottin), un músico y trabajador de fábrica que vive en las provincias. Su reunión demuestra salvar vidas y provoca un viaje musical fraternal en medio del cierre de fábrica de la ciudad, el telón de fondo de las protestas de chaleco amarillo y las divisiones sociales de Francia.

«The Marching Band» fue producida por Marc Bordure y Robert Guydiguian con ventas de manejo de tiempo de juego. Hasta ahora, la película ha recaudado casi $ 30 millones en la taquilla internacional.

«Estamos orgullosos de traer ‘The Marching Band’ al público estadounidense», dijo el copresidente de Greenwich, Edward Arentz, quien negoció el acuerdo con Nicolas Brigaud-Robert, un socio de Playtime (una compañía de vueltas).

«La película ofrece una combinación perfecta de ingenio francés y profundidad emocional, transportada por actuaciones brillantes y una historia estimulante que resonará aquí como lo ha hecho con el público en todo el mundo», continuó Arentz.

Mientras tanto, Brigaud-Robert dijo: «‘La banda de marcha’ ha sido un complemento de la multitud en todo el mundo y un gran éxito en los países donde abrió. Estamos entusiasmados de que Greenwich ahora traiga la película a la audiencia de los Estados Unidos».

Los próximos lanzamientos de Greenwich Entertainment incluyen «Dreams» de Michel Franco protagonizado por Jessica Chastain y «Fantasy Life» protagonizada por Amanda Peet, entre otros.