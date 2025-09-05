Green Day Star en la película de comedia de viaje por carretera

Tres amigos realizan un viaje por carretera a campo traviesa bajo la falsa creencia de que su banda está abriendo Día verde En la comedia de la mayoría de edad «Año Nuevo Rev«Premándose en Toronto Intl. Film Festival el 12 de septiembre.

En el trailer, Mason Thames, Kylr Coffman y Ryan Foust piden prestado un taxi y golpean la carretera, encontrando chicas lindas y música rock en su viaje a Los Ángeles.

Los miembros de Green Day, Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt, también aparecen y actúan en «Año Nuevo Rev.» La banda desarrolló la película con el productor Live Nation Productions. CAA Media Finance está manejando las ventas para la película.

«Año Nuevo Rev» está dirigida por Lee Kirk y también protagoniza a Jenna Fischer y Angela Kinsey, junto a Ignacio Diaz-Silverio, Keen Ruffalo, McKenna Grace, Fred Armisen, Bobby Lee y Sean Gunn.

La película sale de la presentación principal de Green Day en el Festival de Música Coachella de 2025. La música de la banda de alt-rock y punk aparece en gran medida en la película.

Variedad primero anunció la película en febrero. Al describir la inspiración para la película, Armstrong dijo en un comunicado: «Van Days Rule. Conducirá toda la noche sobre No dormir, luego tocar un espectáculo para 10 niños en un sótano de un amigo de la casa de un amigo a 50 millas al este de cualquier lugar de los que haya oído hablar. Pero lo volverá a hacer al día siguiente, y uno después de eso. Debido a que está haciendo con sus compañeros de banda que se conviertan en su familia y que sea todo lo que haya conocido. Es eléctrico. Es eléctrico. Deja la música y la música.

Mira el trailer a continuación.