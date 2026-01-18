Día Verde para los nativos del Área de la Bahía comenzará Supertazón La ceremonia de apertura de LX, anunció la NFL el domingo. Todo tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el domingo 8 de febrero de 2026.

Según el anuncio, la banda “abrirá el Super Bowl LX llevando al campo a generaciones de MVP del Super Bowl con una interpretación dinámica de sus himnos de rock más icónicos”.

«¡Estamos muy emocionados de abrir el Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero!» dicho dia verde la cantante principal Billie Joe Armstrong. «Nos sentimos honrados de darle la bienvenida a los MVP que han dado forma al juego y han abierto la noche para los fanáticos de todo el mundo. ¡Divirtámonos! ¡Hagamos ruido!».

La ceremonia de apertura del Super Bowl LX se transmitirá en vivo a las 6 pm ET/ 3 pm PT por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

«Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como banda local y al mismo tiempo honrar a las leyendas de la NFL que han ayudado a definir este deporte es una forma increíblemente poderosa de iniciar el Super Bowl LX». dijo Tim Tubito, director senior de presentación de eventos y juegos de la NFL. «Mientras trabajamos junto a NBC Sports para esta ceremonia de apertura, esperamos crear una celebración colectiva para los fanáticos en el estadio y en todo el mundo».

La ceremonia de apertura del Super Bowl LX se llevará a cabo antes del programa de entretenimiento previo al juego previamente anunciado, con Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones. Puth interpretará el himno nacional, Carlile cantará “America the Beautiful” y Jones interpretará “Lift Every Voice and Sing”.