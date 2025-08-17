Green Cement y sus derivados contribuyen al 61 por ciento de los ingresos, SIG fomenta el desarrollo sostenible

Yakarta, Viva – Producto semen verde y se dice que sus productos derivados respetuosos con el medio ambiente contribuyeron hasta el 61 por ciento o Rp22.03 billones a ingreso PT Semen Indonesia Persero TBK (SIG).

La secretaria corporativa Sig Vita Mahreyni dijo que el cemento verde de la compañía tiene un 38 por ciento de emisiones de carbono más bajas que otros productos de cemento. Porque, el uso de materiales de producción ecológicos y combustibles alternativos.

«El cemento verde y sus productos derivados contribuyen a Rp22.03 billones o equivalentes al 61 por ciento de los ingresos totales de la compañía en 2024. En el futuro, la compañía promoverá e invitará cada vez más a más personas y partes interesadas a cambiar a cemento verde como un esfuerzo colectivo para realizar desarrollo Continuando en Indonesia, «Vita fue citado diciendo de su declaración, el domingo 17 de agosto de 2025.

Según él, las innovaciones de cemento verde y los productos de baja derivada de carbono y los ecológicos son una de las claves de la empresa para mantener el dominio del mercado. Esta innovación de tecnología de material de construcción es un factor distintivo del cemento convencional, además de ser ventaja competitiva liderar la industria hacia la industria verde.

[Humas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

En 2024, Semen Indonesia obtuvo un ingreso de RP36.19 billones y una ganancia neta de Rp720 mil millones. El rendimiento hizo que la compañía ingresara a Fortune Indonesia 100 de 2025.

Además, dijo Vita, la entrada de semen Indonesia en la Fortune Indonesia List 100 demuestra el éxito de la estrategia comercial de la Compañía para obtener ingresos, para mantener la rentabilidad en medio de la desafiante industria de material de construcción nacional.

Afirma que la compañía puede mantener la rentabilidad a través de la gestión del mercado minorista y los proyectos nacionales, así como las ventas de exportación, acompañadas de un programa de eficiencia y mejora para la excelencia operativa.

«Se incluye en la Lista 100 de Fortune Indonesia en 2025 confirma cada vez más el liderazgo de la compañía en la competencia en la industria de los materiales de construcción en Indonesia. Este logro es una motivación para que todos los empleados continúen trabajando y continúen la transformación para convertirse en la compañía de soluciones de material de construcción más grande de la región», dijo Vita. (Hormiga)