





Elogiando la conclusión temprana del Acuerdo de Libre Comercio India-UE, el primer ministro griego (PM) Kyriakos Mitsotakis el viernes extendió el apoyo a su homólogo indio, Narendra Modi. El primer ministro griego también solicitó la conclusión temprana de un acuerdo de libre comercio de India-UE mutuamente beneficioso, informó la agencia de noticias PTI.

El problema se encontró durante una conversación telefónica entre los dos primeros ministros. El primer ministro Modi y Mitsotakis también hicieron un balance de lazos bilaterales entre India y Grecia, especialmente en áreas de comercio, inversión y defensa.

«Both leaders welcomed developments in bilateral relations across sectors such as trade, investment, technology, shipping, defence, security, connectivity and people-to-people ties, and reaffirmed their commitment to further strengthen the India-Greece strategic partnership,» a statement from the Indian side read, adding that Mitsotakis conveyed Grecia Los deseos para el éxito de la Cumbre de Impacto AI serán organizados por India en 2026.

La 13ª ronda de negociaciones entre India y la Unión Europea (UE) para el Acuerdo de Libre Comercio se celebró la semana pasada en Nueva Delhi, informó PTI.

La UE es el socio comercial más grande de la India, con comercio bilateral de bienes que registran USD 135 mil millones en el año financiero 2023-24.

Siguiendo el India-EU Acuerdo comercial, las dos partes ya han concluido las negociaciones en 11 capítulos que incluían facilitación de aduanas y comerciales, liquidación de disputas, comercio digital, sistemas alimentarios sostenibles, pequeñas y medianas empresas, competencia y subsidios y movimientos de capital, informó PTI.

Además, el primer ministro griego también compartió deseos cálidos con motivo del cumpleaños del primer ministro Modi, que fue el 17 de septiembre.

El Ministerio de Asuntos Externos declaró además: «En respuesta a los deseos del primer ministro griego, el primer ministro Modi expresó su sincera apreciación por el gesto».

(Con entradas de PTI)





Fuente