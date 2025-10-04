‘Great North’ canceló después de cinco temporadas en Fox

«El gran norte«Ha sido cancelado en Zorro Después de cinco temporadas, Variedad ha aprendido.

«Estamos muy agradecidos por todo lo que Wendy, Lizzie, Loren y el increíble elenco y el equipo pusieron en ‘The Great North'», dijo Michael Thorn, presidente de Fox Television Network. «Es difícil decir adiós, pero estamos agradecidos por las cinco hilarantes temporadas ‘The Great North’ traída a la icónica línea de dominación de animación».

La comedia animada debutó originalmente en la red de transmisión en enero de 2021 y concluyó su quinta, y ahora final, temporada en septiembre de 2025. La serie fue creada y escrita por los productores ejecutivos de «Bob’s Burgers» Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Logelin, así como el escritor Minty Lewis.

Las hermanas Molyneux sirvieron como productores ejecutivos y showrunners. El creador de «Bob’s Burgers», Loren Bouchard, también fue productor ejecutivo. La serie fue una 20ª producción de animación de televisión, y la animación se produjo a través de Bento Box Entertainment.

La serie protagonizó a Nick Offerman, Jenny Slate, Will Forte, Paul Rust, Aparna Nancherla, Dulce Sloan, Megan Mullally y Alanis Morissette.

La logline oficial para el programa declaró que siguió a «las aventuras de Alaska de la familia Tobin, ya que la carne de res de papá soltero (Offerman) hace todo lo posible para mantener a su grupo de hijos cerca, especialmente su única hija, Judy (Slate), cuyos sueños artísticos la llevan lejos del barco de pesca familiar y el mundo glamoroso del Mall local. Ronda la familia de Judy, el hermano mayor, Wolf (Forte), y su esposa, y su esposa (Honey Mall) (Honey Mall). El hermano Ham (Rust) y el niño de 10 años, el hermano pequeño Moon (Nancherla).

Fox anunció en abril que tenía Renovado dominio de la animación incondicionales «The Simpsons», «Family Guy» y «Bob’s Burgers» durante cuatro temporadas más cada uno. Además, «American Dad» regresa oficialmente a Fox para la temporada 2025-2026, del mismo modo con una camioneta de cuatro estaciones. Otros programas animados de Fox incluyen «Krapopolis», «Grimsburg» y «Universal Basic Guys».