Great American Family presenta 2025 Horario de películas navideñas

Gran familia americana ha compartido su alineación completa para las películas navideñas de este año, comenzando en el servicio de transmisión Great American Pure Flix el 9 de octubre y al día siguiente en Great American Family y GFAM+.

«A medida que celebramos el quinto año de la gran Navidad estadounidense, es un recordatorio de cuán especial se ha vuelto esta tradición. Nuestra narración de cuentos se basa en la fe, la familia y el verdadero espíritu de la temporada, la Navidad que debe ser», dijo el gran CEO y presidente de los medios estadounidenses Bill Abbott. «Cada año, nos esforzamos por crear películas que no solo calienten los corazones sino que también reúnan a las personas en alegría y reflexión. Alcanzar este hito refuerza nuestro compromiso de ofrecer a los espectadores historias que honran los valores atemporales y la maravilla de la Navidad».

La alineación de este año, que incluirá una película navideña sorpresa en diciembre y más títulos para revelarse a medida que las vacaciones se acercan, presenta a los favoritos de los fanáticos, incluidos Candace Cameron Bure, Paul Greene, Trevor Donovan, Jesse Hutch, Mario Lopez, Jill Wagner y muchos otros. Además, la hija de Bure, Natasha Bure, será coprotagonista en una película este año, al igual que el hijo de López, Dominic López.

La programación navideña se concluirá el 1 de enero con el 137º Desfile del Torneo del Torneo de las Rosas que se transmitirá en Great American Family, GFAM+y Great American Pure Flix a las 8 PM ET.

Vea el horario completo a continuación: