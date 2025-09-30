Great American Family presenta 2025 Horario de películas navideñas

Gran familia americana ha compartido su alineación completa para las películas navideñas de este año, comenzando en el servicio de transmisión Great American Pure Flix el 9 de octubre y al día siguiente en Great American Family y GFAM+.
«A medida que celebramos el quinto año de la gran Navidad estadounidense, es un recordatorio de cuán especial se ha vuelto esta tradición. Nuestra narración de cuentos se basa en la fe, la familia y el verdadero espíritu de la temporada, la Navidad que debe ser», dijo el gran CEO y presidente de los medios estadounidenses Bill Abbott. «Cada año, nos esforzamos por crear películas que no solo calienten los corazones sino que también reúnan a las personas en alegría y reflexión. Alcanzar este hito refuerza nuestro compromiso de ofrecer a los espectadores historias que honran los valores atemporales y la maravilla de la Navidad».
La alineación de este año, que incluirá una película navideña sorpresa en diciembre y más títulos para revelarse a medida que las vacaciones se acercan, presenta a los favoritos de los fanáticos, incluidos Candace Cameron Bure, Paul Greene, Trevor Donovan, Jesse Hutch, Mario Lopez, Jill Wagner y muchos otros. Además, la hija de Bure, Natasha Bure, será coprotagonista en una película este año, al igual que el hijo de López, Dominic López.
La programación navideña se concluirá el 1 de enero con el 137º Desfile del Torneo del Torneo de las Rosas que se transmitirá en Great American Family, GFAM+y Great American Pure Flix a las 8 PM ET.
Vea el horario completo a continuación:
-
Un pastel de Navidad de Wisconsin
Jueves 9 de octubre (Great American Pure Flix)
Sábado 11 de octubre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Un pastelero (Katie Leclerc) regresa a casa al condado de Door, Wisconsin, para Navidad y descubre que salvar el huerto de su familia, y su corazón, depende del pastel perfecto y una segunda oportunidad de amor (Ryan Carnes)».
-
Una oración de Navidad
Jueves 16 de octubre (Great American Pure Flix)
Sábado 18 de octubre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Natalie (Shae Robins), una cansada ilustradora de libros para niños, redescubre su creatividad y fe cuando cumple secretamente la sincera lista de oración de una niña, convirtiéndose sin saberlo, convirtiéndose en la respuesta al deseo de Navidad de la niña (Christopher Russell) de amor, curación y esperanza».
-
Érase una corona de Navidad
Jueves 23 de octubre (Great American Pure Flix)
Sábado 25 de octubre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «La princesa Charlotte (Ellise Roth) de Marovia, una princesa obligatoria, escapa a una ciudad de Nueva Inglaterra en Navidad, donde un concurso secreto de hornear, y un romance inesperado (Callum Buckley), enséñele que el amor puede ser el verdadero logro de la vida de la vida».
-
Navidad de dar
Jueves 30 de octubre (Great American Pure Flix)
Sábado 1 de noviembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Cuando un cansado director sin fines de lucro (Ash Tsai) se enfrenta a donaciones cada vez más dentales y percibe que puede ser reemplazada solo días antes de Navidad, el regreso de un viejo amor (Marshall Williams) y un nuevo e inesperado aliado (Julia Reilly) le enseñan que dejar ir es la única forma de salvar tanto su misión como su corazón».
-
Navidad en Midnight Clear Clear
Jueves 6 de noviembre, 8 pm ET (Great American Pure Flix)
23 de noviembre de 2025, 8 pm ET (Great American Family)
Sinopsis: «Un desarrollador de bienes raíces de alta potencia (Alicia Josipovic), cargada por un revés costoso, llega a la ciudad en dificultades de Midnight Clear justo antes de Navidad, donde conoce a un pastor local (Jon McLaren) y aprende que salvan la comunidad para abrir su corazón tanto como su verificación».
-
Amor en el lago Kringle
Sábado 8 de noviembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Cuando dos ambiciosos ejecutivos de una firma de marketing de Chicago (Alexa Maria Huerta, Jospeh Morales) son enviadas a la pintoresca ciudad de Kringle Lake para reavivar el espíritu de Navidad, descubren que el mayor regalo de la temporada puede ser el uno del otro».
-
Tontas de alegría atemporales
Jueves 13 de noviembre (Great American Pure Flix)
Sábado 15 de noviembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Cuando Ally (Candace Cameron Bure) regresa a casa para vender la tienda de liquidación de su abuela (Natasha Bure), que se ve como una carga, se encuentra con un alma antigua (Paul Greene) decidida a preservar su legado, y juntos descubren que la fe, el sacrificio y el amor pueden reescribir tanto el taller y el suyo».
-
Navidad en cada página
Jueves 20 de noviembre (Great American Pure Flix)
Sábado 22 de noviembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Una ejecutiva de publicidad (Rose Reid) regresa a su ciudad natal para ayudar a salvar la librería en dificultades de su familia. Mientras esté allí, se asocia con un artesano local (Jake Allyn) para diseñar y pintar un mural de Navidad que no solo reúne a la comunidad, sino que también reaviva su propio sentido de creatividad y conexión».
-
La chispa de Navidad
Miércoles 26 de noviembre (Great American Pure Flix)
Viernes 28 de noviembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM)
Sinopsis: «En ChristmasTime, un abogado corporativo aprobado (Mario López) se une al departamento de bomberos de su pequeña ciudad, donde compite con el hijo de un héroe caído, y encuentra chispas inesperadas con su madre viuda (Ali Cobrin)».
-
No hay lugar como la Navidad
Jueves 27 de noviembre (Great American Pure Flix)
Domingo 30 de noviembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Un agente de bienes raíces de Big City (Cindy Busby) regresa a su ciudad natal para liderar la oficina de bienes raíces local durante su temporada de ingresos más crucial. Pero cuando choca con un fotógrafo encantador (Sam Page), debe decidir si el éxito significa perseguir su carrera, o seguir su corazón».
-
Arándanos y villancicos
Jueves 4 de diciembre (Great American Pure Flix)
Sábado 6 de diciembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Cuando un devoto propietario del café (Jill Wagner) regresa a casa para ayudar a su familia a organizar la preciada potluck de Yuletide de la ciudad, inesperadamente se reúne con el hombre de una desastrosa cita a ciegas hace veinte años, un ingeniero militar (Trevor Donovan), solo para descubrir que la Navidad puede servirles a ambos con una segunda oportunidad».
-
Mortuelto en la mansión
Domingo 7 de diciembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Cuando Alice, un enérgico influyente de la exhibición de cocina de la costa este (Ashley Coghlan), viaja a un castillo inglés centenario para honrar a una enfermera de la Segunda Guerra Mundial colocando sus restos en los jardines del castillo, se encuentra barrida en la magia de las vacaciones del castillo, y la inesperada calidez de su encantador propietario (Lyor, sílvan)». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.».
-
¿Nos hemos conocido esta Navidad?
Jueves 11 de diciembre (Great American Pure Flix)
Sábado 13 de diciembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Después de un accidente automovilístico deja a la ambiciosa ejecutiva de bienes raíces Katie Sloan (Danica McKellar) con amnesia en una acogedora posada de montaña, inesperadamente cae por el hijo del inquietud (Jesse Hutch) de su pasado olvidado, mientras ayuda a su familia a luchar para salvar su amada logia antes de que su memoria regrese y amenazas su segundo oportunidad».
-
Acoplado para Navidad
Viernes 12 de diciembre (Great American Pure Flix)
Sinopsis: «Dos singles desconsolados (Sara Canning, Marcus Rosner), desesperado por recuperar sus ex, eclosionar un esquema para fingir que están locamente enamorados, solo para descubrir que las chispas reales que vuelan pueden estar entre ellos».
-
Una cola de Navidad real
Sábado 14 de diciembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Cuando un príncipe elegante (Jonathan Stoddard) intercambia una zapatilla de vidrio por una etiqueta para perros, se embarca en una conmovedora búsqueda navideña para encontrar a la misteriosa mujer (Brittany Underwood), y su adorable cachorro, que capturó su corazón en un momento mágico de vacaciones».
-
Mario López presenta: Chasing Christmas
Viernes 19 de diciembre de 2025 (Great American Pure Flix)
Domingo 21 de diciembre, 8 pm ET (Great American Family y GFAM+)
Sinopsis: «Un árbol de deseos une a un presentador matutino (Trevor Donovan) y un artista (Jillian Murray) mientras corren por Buffalo con la hija del anfitrión y el hijo del artista (Dominic López) para encontrar el juguete más popular de la temporada, descubriendo el amor y la familia en el camino».