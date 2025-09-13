GRC es la base principal, reveló Medela Potentia para mantener la sostenibilidad empresarial

Yakarta, Viva – PT Un poder de cura TBK (MDLA) confirma la aplicación de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC) en operaciones negocio Conviértete en la base principal de la empresa. Por lo tanto, los resultados obtenidos pueden ser sostenibles en el futuro.

El compromiso también recibió aprecio al ganar el premio GRCAWARD 2025 #4 Star (muy bueno), y el líder de GRC más comprometido 2025 que fue otorgado al director de PT Medela Potentia TBK Wimala Widjaja.

El evento Top GRC Awards 2025 lleva el tema «Resiliencia a la sostenibilidad: conducir a través de GRC». La estrella de Raihan Top GRC #4 para PT Medela Potentia TBK refleja el éxito de las empresas y las subsidiarias en la integración de la gobernanza (GCG), la gestión de riesgos y el cumplimiento del principio de sostenibilidad (ESG).

«Este premio refleja el compromiso de la compañía en hacer de GRC como la principal base de estrategias comerciales», dijo Wimala a partir de su declaración, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Dijo que este logro fue apoyado por una infraestructura GRC sólida y coordinada en toda la entidad grupal. Mientras tanto, el premio GRC líder 2025 más comprometido por Wimala Widjaja enfatizó el importante papel del liderazgo para garantizar que la implementación de GRC sea consistente y sostenible.

«A través de una fuerte gobernanza, la gestión medible de riesgos y el cumplimiento consistente, PT Medela Potentia TBK y las subsidiarias pueden mantener la sostenibilidad empresarial al tiempo que proporciona valor agregado para los accionistas, los socios y la comunidad. Este compromiso es nuestra base en entregando una mejor atención médica Para la comunidad «, dijo Wimala.



El reconocimiento del poder. Foto : Power de Dokumentasi Medela.

Dos principales premios GRC 2025 fueron recibidos por representantes de los directores de PT Medela Potentia TBK, a saber, directora de recursos humanos y sostenibilidad, Nancy Kartika; Director de Relaciones con Inversores, Harris Lesmana; Y también asistió al jefe de auditoría interna, Tresno Dhiwangkara. Al evento superior de los principales premios GRC 2025 también asistieron el Director Gerente de Riesgo y Sostenibilidad y Antara, Leng Seng Wee; Presidente del Comité de Política de Gobierno de Indonesia (KNKG), Prof. Dr. Mardiasmo; y personal de expertos en desarrollo regional y portavoz del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos Haryo Limanseto.

El presidente del Premio del Jurado Top GRC 2025 Antonius Alijoyo dijo que el jurado realizó una evaluación objetiva de la implementación de la empresa participante GRC.

«El jurado ve el sistema y la integridad de la infraestructura y los aspectos de la implementación de GRC, incluida la producción de rendimiento empresarial, también es una preocupación del jurado», dijo Antonius.

Estos dos premios no son solo una forma de reconocimiento de los sistemas y prácticas de GRC que PT Medela Potentia TBK y las subsidiarias han ejecutado, sino que también están motivados para que todos los directores, administradores y empleados continúen mejorando los estándares de gobernanza y sostenibilidad.

«La implementación de un GRC sólido es la base para PT Medela Potentia TBK y la subsidiaria para garantizar que los principios de ESG se lleven a cabo de manera consistente, de modo que la gobernanza, el riesgo, el cumplimiento y la sostenibilidad se en línea con el apoyo al crecimiento comercial a largo plazo», dijo Nancy.

Con este premio, PT Medela Potentia TBK enfatizó su posición como una empresa pública que no solo se centra en el crecimiento empresarial sostenible, sino que también mantiene constantemente una buena gobernanza y contribuye al desarrollo económico nacional.

Este premio fue organizado por los principales medios de comunicación con la Asociación de GRC de Indonesia, IRMAPA (Asociación Profesional de Gestión de Riesgos de Indonesia), ICOPI (Instituto de Profesional de Cumplimiento Indonesia) y Morning (Asociación Profesional de Gobernanza Indonesia), con el apoyo de una serie de consultores de gobierno y gestión de riesgos.