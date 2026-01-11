Grandes multitudes se reúnen en el templo de Somnath mientras el primer ministro Modi asiste a las celebraciones







Miles de devotos atestaron el templo de somnath complejo el sábado, permaneciendo fuera hasta bien pasada la medianoche, desafiando los fríos invernales, mientras deslumbrantes fuegos artificiales, decoraciones y un espectáculo de drones combinados con fervor religioso atrajeron a una multitud sin precedentes al antiguo santuario. La multitud, que alcanzó su punto máximo a última hora de la noche, poco después de la visita del primer ministro Narendra Modi al templo como parte del Somnath Swabhiman Parv, incluía personas de todas las edades, residentes locales y viajeros de larga distancia. El sábado por la noche, Modi participó en el canto del «Omkar Mantra» en el templo de Somnath, tuvo «darshan» y también fue testigo de un gran espectáculo de drones con un conjunto de 3.000 drones, que coincidía con la escala de la reunión en tierra.

Preeti Karelia, junto con otras 24 mujeres, viajaron desde Mumbai, en la vecina Maharashtra, sólo para presenciar las celebraciones. «Vinimos hoy para ver el templo de Somnath, para ver a nuestro primer ministro. Esta ocasión que celebra el templo y sus tradiciones y resiliencia es un sentimiento increíble.

Los fuegos artificiales, la decoración en las calles que conducen al templo y el maravilloso espectáculo de drones no hicieron más que aumentar el poder de la divinidad que ha atraído a tanta gente al santuario en tan sólo un día», dijo Karelia a PTI. El grupo formado únicamente por mujeres se describió a sí mismo como un `bhajan mandali` de Mumbai. La carretera principal que conduce al templo, desde Shankh Circle hasta Veer Hamirji Gohil Circle, ha sido adornada con flores y decoraciones temáticas.

Luces montadas con formas de «trishul», «Om» y «damru» se alineaban en el tramo, complementadas con carteles de Somnath Swabhiman Parv y «shivalings» hechos con flores. Grandes pancartas por toda la ciudad llevaban el nombre del festival y lemas como «Akhand Somnath, Akhand Bharat» y líneas evocadoras que incluían «Prahar se Punuruthan ka Sakshi, Main Swayambhu Somnath Hun».

La puerta ornamentada cerca del Círculo Shankha estaba decorado con flores y, por la noche, un grupo de artistas de danza folclórica de Karnataka, vestidos con atuendos tradicionales, pasaron junto a él, llamando la atención de los residentes ansiosos por obtener fotografías. A medida que caía el anochecer y avanzaba la noche, la multitud aumentaba aún más. Con la llegada del Primer Ministro, un mar de gente se reunió cerca de las puertas principales del complejo del templo, incluso mientras el personal de seguridad trabajaba para mantener el orden. Los visitantes del sábado por la noche incluyeron figuras religiosas como Bhardwaj Giri, que viajó desde Bhavnagar, y el veterano político Girish M Kotecha del vecino distrito de Junagadh.

Al interactuar con PTI cerca del Círculo Veer Hamirji Gohil, que tiene una estatua ecuestre de Gohil, un guerrero Rajput del siglo XVI recordado por defender el templo de Somnath contra los invasores, Giri dijo que personas como Veer Hamirji lucharon para «proteger el orgullo de nuestros santuarios hindúes». Todo el círculo, frente al complejo del templo, estaba iluminado con luces y decoraciones florales, presentando una vista sorprendente.

«Es una celebración del espíritu de Somnath y se puede ver la alegría entre la gente en esta ocasión», dijo Kotecha a PTI. Incluso cuando sectores de la multitud se marcharon después del «darshan», los programas culturales y el espectáculo de drones, llegaron más visitantes, incluido un gran número de mujeres que desafiaron con entusiasmo el frío de principios de enero. Harsh Shah, que visitó el complejo del templo cerca de la medianoche con miembros de su familia, dijo: «Somnath baba está atrayendo gente y también vinimos a ver las decoraciones y las luces».

Un espectáculo de drones de casi 15 minutos de duración con varias formaciones temáticas, incluidas enormes imágenes del Señor Shiva y un «shivling», y una representación en 3D del templo de Somnath, seguido de una deslumbrante exhibición de fuegos artificiales, se robó el espectáculo al instante. El primer ministro Modi, que llegó aquí el sábado por la noche en una visita de dos días a la ciudad del templo, presenció el espectáculo, celebrado como parte del Somnath Swabhiman Parv. Una de las formaciones de drones también representó la destrucción que enfrentó el templo histórico a lo largo de los siglos, así como su ascenso y resistencia.

El Parv marca 1.000 años desde la invasión del templo de Somnath por Mahmud de Ghazni, dijo el viernes la Oficina del Primer Ministro. Después de la Independencia, Sardar Vallabhbhai Patel emprendió esfuerzos para restaurar el templo. En 1951 se logró un hito clave cuando el templo restaurado de Somnath se abrió formalmente a los devotos en presencia del entonces presidente Rajendra Prasad. También se vio a muchos visitantes haciendo clic en fotografías con la estatua de Patel instalada frente a la puerta ceremonial principal del complejo del templo.

El templo de Somnath es uno de los 12 «jyotirlingas», lugares sagrados asociados con el Señor Shiva, en el país. El residente local y vendedor de helados Chand Mal, que se encontraba entre los visitantes nocturnos, dijo que nunca antes había visto tanta multitud. «Vengo aquí a menudo o los fines de semana, pero nunca antes había visto tanta multitud. Es enorme y parece sin precedentes. También me siento especial hoy al recibir sus bendiciones (del Señor Shiva)», dijo.

Del 8 al 11 de enero se llevarán a cabo una serie de programas como parte del Swabhiman Parv. A las 9:45 am del domingo, Primer ministro Modi Está previsto que participe en la `Shaurya Yatra`, una procesión ceremonial organizada para honrar a quienes dieron sus vidas defendiendo el templo de Somnath. El yatra contará con una procesión simbólica de 108 caballos, que refleja valor y sacrificio, dijeron los funcionarios. Posteriormente, el Primer Ministro ofrecerá oraciones en el templo a las 10:15 a. m. y participará en una función pública en conmemoración del Somnath Swabhiman Parv a las 11 a. m., antes de partir hacia Rajkot.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente