Grandes inundaciones Lunge Bali, jóvenes religiosos cruzados abren un post de 24 horas para salvar a los ciudadanos

Denpasar, Viva – Desastre inundación un golpe Bali hacer juventud La religión cruzada se mueve rápidamente. Fueron compactos para abrir un puesto de emergencia de 24 horas en el edificio PWNU de la provincia de Bali, Jalan Pura Demak número 31, Denpasar, para acomodar la asistencia para los residentes afectados.

Leer también: Cuatro víctimas de inundación en Denpasar fueron encontradas muertas, todavía se buscan 6



La publicación canaliza varias necesidades urgentes que van desde alimentos, comida rápida, agua limpia, ropa para niños y adultos, hasta medicamentos. Presidente de la Juventud católico Komda Bali, Yogaswara Putra Utama, reveló que su partido intervino inmediatamente desde que golpeó la inundación.

«Cuando la inundación fue coordinada inmediatamente con amigos del jefe de jóvenes cruzados en Bali para ir inmediatamente a ayudar a la evacuación de la comunidad afectada. Ahora abrimos un puesto humanitario», dijo, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Leer también: El vicegobernador dijo que el desarrollo masivo fue una de las causas de Bali estar rodeadas de inundaciones



El presidente del PP de la juventud católica, Stefanus Gusma, enfatizó que su partido había pedido a la gerencia balinesa que continuara acompañando a los residentes afectados, especialmente grupos vulnerables.

«He coordinado con los jóvenes católicos balineses para ir inmediatamente al campo para ayudar a los residentes, también registrar especialmente a los niños, las mujeres y los ancianos», dijo Gusma.

Leer también: El DPR insta al gobierno a moverse rápidamente para superar la avalancha de Bali: ¡la evacuación debe ser integral!



Lo mismo fue transmitido por el presidente de PW GP Ansor Bali, H Tommy Reza Kurniawan. Se aseguró de que su grupo estaba listo para sumergirse en cualquier condición para ayudar a la comunidad.

Para tener en cuenta, el equipo SAR combinado encontró a cuatro víctimas de inundación en Denpasar, Bali, murió el segundo día de la búsqueda el jueves.

«Las cuatro víctimas encontradas eran mujeres, luego llevadas al Hospital Prof. Ngorah usando ambulancias de Al Mandiri, ambulancias BPBD y ambulancias de Namru para el proceso de identificación», dijo el jueves el jefe de la oficina de Bali Basarnas en Nyoman Sidakarya, en Denpasar.

Se sabe que la lluvia de alta intensidad que golpeó a Bali, especialmente Denpasar, Badung, Gianyar y Jembrana desde el martes 9 de septiembre, resultó en grandes inundaciones en varios puntos el miércoles 10 de septiembre de 2025.