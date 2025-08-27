Grandes cambios que vienen por cómo los fanáticos pueden ver el ’26 World Baseball Classic

Por primera vez, Netflix transmitir un evento deportivo en vivo en Japón, asegurando derechos exclusivos para llevar el 2026 World Baseball Classic para espectadores japoneses. El torneo, programado para el 5 al 17 de marzo de 2026, comenzará en una dramática alineación de ubicación: Tokyo, Miami, Houston y San Juan, Puerto Rico.

Este es un hito significativo tanto para Netflix como para el béisbol internacional. Anteriormente, los suscriptores en Japón accedieron a eventos deportivos a través de emisoras tradicionales. Ahora, con Netflix interviniendo, los fanáticos pueden disfrutar del torneo completo: todos los 47 juegos, en vivo y a pedido, justo en su plataforma de transmisión.

Una alianza que cambia el juego

Este trato viene en medio La creciente ambición de Netflix en deportes en vivo. El streamer ya ha sumergido los dedos de los pies en el campo con eventos como juegos de la NFL y partidos de boxeo. Sin embargo, esto marca un movimiento fundamental en la transmisión deportiva regular, y en un mercado conocido por su fervor de béisbol.

El comisionado adjunto de Major League Baseball para negocios y medios de comunicación, Noah Garden, enmarcó la asociación como algo más que otro acuerdo de transmisión. Enfatizó que se trataba de mantener la tradición del béisbol mientras Adoptar el futuro digitalHacer que el torneo sea accesible para los fanáticos sin importar su demografía o preferencias de visualización.

«Al unir fuerzas con un líder en entretenimiento, no solo estamos honrando la tradición del béisbol, sino que también abrazamos el futuro, lo que los fanáticos de todas las edades y antecedentes pueden disfrutar del torneo de manera que se ajuste a sus vidas hoy», dijo Garden.

El fandom de Japón se encuentra con la innovación de Netflix

El béisbol no es solo popular en Japón; Es una obsesión nacional. En el GMC 2023, el juego de campeonato atrajo a más de 60 millones de espectadores, con clasificaciones de hogares televisados ​​superiores al 40%. El juego donde Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout para sellar el título se convirtió en uno de los eventos más vistos en la historia del deporte japonés.

Al colocar todos los juegos de WBC en Netflix, los fanáticos obtienen la libertad de ver ya sea en vivo o posterior, en cualquier dispositivo (desde televisores inteligentes hasta teléfonos) sin cambiar de plataformas. VP de Netflix Kaata Sakamoto expresado emoción Que el servicio permitirá a los fanáticos experimentar el torneo de una manera que «se ajusta a sus vidas hoy», reforzando cómo el streamer ve a WBC como entretenimiento y celebración nacional.

«Nos sentimos honrados de asociarnos con WBCI como el nuevo hogar para el clásico mundial de béisbol en Japón», dijo Sakamoto. «Esperamos trabajar con socios japoneses líderes para hacer del clásico mundial de béisbol una verdadera celebración nacional y ofrecer entretenimiento innovador en vivo para nuestros miembros».

Un empuje más amplio en el juego de medios de MLB

Netflix no se detiene en el WBC. Los informes de la industria confirman que el streamer también compite por los derechos de los Estados Unidos al Derby de jonrones de MLB, que se espera que valga más de $ 35 millones anuales. Este movimiento se alinea con la reconfiguración más amplia de MLB de sus paquetes multimedia, que pueden involucrar a NBC/Peacock, Apple TV+y posiblemente ESPN, ya que las plataformas tradicionales y de transmisión compiten por el contenido más codiciado del béisbol.

Se espera que Fox, que emitió el GBC 2023 en los Estados Unidos, permanezca en la mezcla para la cobertura estadounidense del evento 2026; Incluso cuando Netflix toma los derechos en Japón.

La experiencia del fanático está cambiando rápidamente. Con eventos en vivo como el WBC ahora en las plataformas de transmisión, los días de esperar las repeticiones en horario estelar o confiar en la televisión lineal se están desvaneciendo. Béisbol y deportes en general; está cambiando hacia modelos de visualización más personalizados y flexibles que los constructores de la próxima generación de fandom esperarán.

Para MLB, este movimiento refleja una apuesta inteligente: atraer a audiencias más jóvenes y digitalmente nativas mientras mantiene el alcance global alto. Para Netflix, es un caso de prueba en la transmisión deportiva, una con un potencial inmenso en un país donde el béisbol recibe atención y devoción.

El juez nombrado capitán como el bombo de WBC construye

Dodgers receptor Will Smith expresó su entusiasmo Para competir en el GMC 2026 para el Equipo de EE. UU., Reflejando su creciente enfoque internacional y su interés de los fanáticos.

«Oh, sí, me encantaría. La pasé muy bien la última vez compitiendo. Así que me encantaría hacerlo de nuevo».

Sus palabras resaltan el Los jugadores de emoción todavía se sienten Para el CMB, tratarlo no solo como una exposición sino como una oportunidad significativa para mostrar su talento en un escenario global.

Agregar aún más fuego a la acumulación: Yankees estrella Juez de Aaron ya ha sido Nombrado Capitán del Equipo de EE. UU.convirtiéndose en el primer jugador confirmado para la lista de 2026. El dos veces MVP de la Liga Americana hará su debut en el CMB, teniendo éxito Mike Trout como capitán.

«Es algo especial, tener la oportunidad de representar a nuestro país», dijo Judge. «Solo estoy pensando en todos los hombres y mujeres valientes que han luchado por este país y han presentado sus vidas para que tengamos la oportunidad de salir aquí y jugar un juego. Es una experiencia bastante humillante».