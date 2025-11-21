Grand Vitara tiene nuevos colores y características sofisticadas, a un precio tentador

Tangerang, VIVA – suzuki Indonesia ha vuelto a reforzar su línea SUV con la presencia de la última versión 2025 del Grand Vitara en la Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW). Este modelo renovado viene con varios toques visuales nuevos, pero aún mantiene las características modernas que han sido el principal atractivo del Grand Vitara desde el principio.

Dony Ismi Saputra, director general adjunto de Ventas y Marketing de Suzuki Indonesia, enfatizó que las actualizaciones se llevaron a cabo para responder a las necesidades del mercado.

«Estamos abordando los aspectos visuales y la comodidad de conducción a través de las últimas funciones. Con esta actualización, los clientes se sentirán más orgullosos del Grand Vitara que poseen», dijo en ICE BSD, Tangerang, el viernes 21 de noviembre de 2025.



Renovación del interior del Suzuki Grand Vitara

En el exterior, Suzuki ha añadido la opción de color Pearl Cave Black que da una impresión más atrevida y moderna. Este color se combina con un nuevo diseño de llantas que parece más dinámico, reforzando así la imagen del Grand Vitara como un SUV urbano dirigido a usuarios con un estilo de vida activo.

Al entrar en el habitáculo, se pueden sentir mejoras mediante el uso de una pantalla digital TFT de siete pulgadas que muestra la información de conducción de forma más clara y moderna. Los asientos delanteros ahora están equipados con ventilación con tres niveles de ajuste, lo que proporciona comodidad adicional, especialmente en condiciones climáticas cálidas.

La incorporación de un freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold también aumenta la facilidad de operación, mientras que las luces interiores LED brindan una mejor visibilidad por la noche.

Suzuki sigue manteniendo el concepto del Grand Vitara como un city cruiser fácil de controlar, apoyado en unas dimensiones de carrocería compactas y proporcionales. El motor K15C con una cilindrada de 1.500 cc sigue siendo el pilar, combinado con la tecnología Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) basada en un generador de arranque integrado y una batería de iones de litio.

Esta combinación proporciona una mejor eficiencia de combustible y una respuesta suave del motor en el uso diario. El sistema de propulsión utiliza una transmisión automática de seis velocidades con levas de cambio.



Renovación del Suzuki Grand Vitara en GJAW 2025

El confort de conducción también se ve reforzado por una distancia al suelo de 210 milímetros y una combinación de suspensión MacPherson Strut en la parte delantera y Torsion Beam en la parte trasera. Por seguridad, el Grand Vitara todavía está equipado con seis bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS, BA, EBD, una cámara de visión de 360 ​​grados y una función de control de pendiente.