‘Grand Theft Auto 6’ y el debate de precios en los juegos: variedad diaria

A medida que los juegos de juegos se preparan para los amanecer de «Grand Theft Auto 6El próximo año, hay un creciente debate sobre las estrategias de precios para los títulos premium.

Jennifer Maas, VariedadEl escritor de negocios senior de televisión y los juegos explica en el último episodio del podcast «Daily Variety» que $ 80 se ha convertido en un punto de inflamación para la industria. Nintendo elevó el bar a principios de este año con el lanzamiento de su juego «Mario Kart World». Microsoft intentó seguir ese liderazgo, pero terminó reduciendo el precio de «The Outer Worlds 2» hasta el punto de referencia de $ 70 que ha sido el estándar de títulos de alta gama durante aproximadamente cinco años.

«Hay una conversación continua en torno al precio de los juegos, lo que la gente está dispuesta a pagar por los juegos, cuál es un precio justo para los juegos basados en la cantidad de tiempo dedicado a hacerlo», explica Maas. En su reciente entrevista con el CEO de Take-Two Interactive Strauss Zelnick, lo presionó sobre la pregunta de precios para el lanzamiento del juego más esperado en años, «Grand Theft Auto 6», debutó en mayo.

Take-Two mantiene esos detalles en secreto por ahora. Pero si alguna vez hubo un título que apoyaría un precio más alto, «GTA 6» es todo. La anticipación es enorme y creciente, ya que han pasado más de 10 años desde que se lanzó «GTA 5» por primera vez.

«Para algo como ‘GTA 6’, ciertamente podrían cobrar $ 80, pero podrían cobrar más que eso y la gente aún lo pagará porque este juego será muy grande», observa Maas.

Maas también pesa una pregunta más importante: ¿por qué es tan popular «Grand Theft Auto»? Por un lado, fue uno de los primeros juegos en el avance con los jugadores casuales como una experiencia de entretenimiento que no debía perderse.

«Hay mucha nostalgia milenaria allí. Hay mucha nostalgia de la Generación X allí. Fue uno de los primeros juegos como grandes que tuvieron mucha gente, dependiendo de lo joven que eras en ese momento», dice Maas. Para muchos fanáticos, «GTA» fue «el primer juego en el que se sintió, está bien, no es un juego deportivo. No es un luchador. Es esta otra cosa. Crea un mundo inmersivo. Y lo que podrías hacer en ‘GTA’ era muy diferente de la ‘Zelda’ o ‘Mario’ o el juego deportivo. interesante para ellos «.

