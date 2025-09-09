Gran Jasaraharja PuTera debido a la realización del compromiso de la gobernanza y la gestión de riesgos sostenibles

Yakarta, Viva – PT Jasaraharja Putera regresó para hacer un logro orgulloso al ganar dos otorgar prestigioso en el evento GRC superior (Gobernanza, riesgo y cumplimiento) Premios 2025.

En esta ocasión, Jasaraharja PuTera fue nombrado receptor de los principales premios GRC 2025 y el líder de GRC más comprometido 2025 otorgado al director presidente, Abdul Haris.

Los principales premios GRC son los premios más grandes y prestigiosos de Indonesia, lo que agradece a compañía-Companías que se consideran superiores en la aplicación de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento.

Este premio es una prueba clara de que Jasaraharja PuTera no solo puede mantener el rendimiento empresarial sostenible, sino que también logró inculcar valores de gobierno fuertes en todas las líneas de la organización.



Premio Jasa Raharja

Los principales premios GRC 2025 ganados por Jasaraharja PuTera muestran que el sistema, la infraestructura y la implementación del buen gobierno corporativo (Bien Corporativo Gobernancia/GCG), la gestión de riesgos y la gestión de cumplimiento en la empresa están en un nivel muy bueno.

No solo eso, el uso de la tecnología digital por parte de la compañía también está capaz de apoyar la efectividad de la aplicación de GRC, incluida la integración del enfoque de sostenibilidad a través de ESG (Ambiental, social y de gobierno) y sdgs (Objetivos de desarrollo sostenible).

Esto fortalece aún más los pasos de la compañía en la construcción de una base comercial de alto competitivo y está orientado hacia la sostenibilidad.

Además, el premio GRC Líder 2025 más comprometido que fue otorgado al director presidente, Abdul Haris, se convirtió en un reconocimiento de su compromiso y liderazgo para garantizar el éxito de la implementación de GRC en la empresa.

Con un liderazgo visionario consistente que fomenta la integración de la gobernanza, el cumplimiento y la gestión de riesgos en las estrategias comerciales, Abdul Haris se considera capaz de llevar a Jasaraharja PuTera hacia una dirección más adaptativa, transparente y confiable.

En la ocasión, el presidente presidente del PT Jasaraharja PuTera, Abdul Haris, quien fue acompañado por la secretaria corporativa, Widya Marisa, expresó su gratitud y su aprecio por el premio recibido.

«Este premio es el resultado del arduo trabajo de todas las personas de Jasaraharja PuTera para fortalecer el buen gobierno corporativo, gestionar los riesgos de manera efectiva y garantizar el cumplimiento en cada proceso comercial. Creemos que la aplicación de GRC sólida no es solo una guía operativa, sino también una base importante en la creación de un valor agregado sostenible para empresas, clientes y todas las partes interesadas», dijo.

Este logro confirma el importante papel de Jasaraharja PuTera como una compañía nacional de seguros generales que siempre mantiene la confianza pública a través de la aplicación de los principios de gobierno con integridad.

Con este premio, Jasaraharja PuTera fortalece aún más su posición como una compañía de seguros general de confianza que no solo se centra en el desempeño comercial, sino también en la sostenibilidad, la innovación y la contribución real al desarrollo económico nacional.