‘Gran Hermano’ Temporada 27 Calificaciones finales: 4.3 millones de espectadores

Temporada 27 de «Hermano mayorConcluyó con una explosión el domingo, con el final en vivo de dos horas alcanzando un promedio de 4.3 millones de visitas sobre CBS.

Ese total marca la mayor audiencia de la serie de competencia de realidad en más de tres años, desde que uno de los episodios finales de la temporada 24 alcanzó 4.5 millones de espectadores el 18 de septiembre de 2022, según los datos Live + el mismo día de Nielsen. También es una mejora del 33% en los 3.2 millones de espectadores de la temporada 26 Finale.

El episodio del domingo corrió una temporada ya fuerte para «Big Brother». A partir del 25 de septiembre, según Nielsen, la temporada 27 se había transmitido durante 8,4 mil millones de minutos, un aumento del 27% respecto al año anterior, y los episodios promediaron 5,1 millones de espectadores después de 35 días de disponibilidad, un 23% más que el promedio de Live + 35 días de la temporada anterior. En los datos en vivo + el mismo día, la temporada 27 de «Big Brother» ha promediado 3,2 millones de espectadores por episodio, colocando el final 33% por encima del montón.

Organizada por Julie Chen Moonves, «Big Brother» sigue a un grupo de personas que viven juntas en una casa, que son grabadas en todo momento por 94 cámaras HD y 113 micrófonos. Cada semana, los invitados deben votar a alguien, y la última persona se fue llevando a casa un premio de $ 750,000. El domingo, la abogada de Chicago de 25 años, Ashley Hollis, fue coronada como ganadora de la temporada 27.

«Big Brother» fue creado por John de Mol. La serie es producida por Fly on the Wall Entertainment en asociación con Endemol Shine North America, con Allison Grodner y Rich Meehan como productores ejecutivos.