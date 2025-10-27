Gran éxito de PON 2025 Kudus Martial Arts, campeón general de DKI Yakarta

VIVA – La Semana Nacional del Deporte (PON) del Santo Marcial 2025 terminó oficialmente con buenos resultados para el contingente de DKI Yakarta. Después de 16 días de dura competencia en el Djarum Arena, Kaliputu y Kudus, el contingente de la capital se confirmó como campeón absoluto al ganar 99 medallas, de las cuales 42 de oro, 27 de plata y 30 de bronce.

Al evento, que tuvo lugar del 11 al 26 de octubre, asistieron 2.645 deportistas de diversas provincias y contó con el pleno apoyo de la Fundación Bakti Sport Djarum.

El presidente del comité organizador, Ryan Gozali, agradeció la buena y exitosa realización de este evento multidisciplinar. Espera que el entusiasmo mostrado por los atletas de Kudus pueda motivarlos para lograr mayores logros.

«Durante más de dos semanas hemos visto a los mejores atletas de Indonesia luchar con extraordinario entusiasmo. Esperamos que, además de traerse medallas a casa, los atletas también traigan entusiasmo para continuar desarrollándose y logrando logros a un nivel más alto», dijo Ryan.

Ryan también agradeció el apoyo del gobierno de Kudus Regency y de la comunidad local que contribuyeron al éxito de la celebración de este evento nacional. Es optimista en que este evento será un impulso para fortalecer el turismo deportivo y darle un giro a la economía local.

«Vimos el impacto positivo de inmediato. Los hoteles estaban llenos, las atracciones turísticas y los restaurantes estaban repletos de visitantes. Esperemos que la gente de Kudus pueda sentir los grandes beneficios de esta actividad», continuó Ryan.

Jefe CABALLOS Centro, Teniente General TNI (Retirado) Normando marcianoagradeciendo el éxito de la implementación PON Autodefensa Kudus 2025. Según él, este evento es una prueba de la exitosa colaboración entre el KONI Central y la Fundación Djarum para fortalecer el ecosistema deportivo de artes marciales en el país.

«El Kudus Martial Arts PON es un evento bienal que esperamos que pueda continuar en 2027. Kudus es ahora el hogar de los deportes de artes marciales indonesios», dijo Marciano.

Marciano también valoró que las instalaciones del Djarum Arena eran muy representativas para albergar 10 eventos de artes marciales a la vez. Dijo que se harán varios ajustes futuros para que la gente pueda disfrutar del partido de forma más cómoda y con mayor acceso.

El regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, expresó su agradecimiento a KONI y a la Fundación Djarum por su apoyo al turismo deportivo en Kudus. Según él, la celebración del PON de Autodefensa en 2025 tendrá un impacto económico significativo.