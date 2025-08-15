¡Gran debut! Los corredores de pistas intentan actualizar Aprilia en Austria MotoGP

VIVA – Pista Carreras Aprilia Listo para presentar las últimas actualizaciones de carenado sobre sus motos RS-GP en el Gran Premio de Austria 2025. Corredor Raúl Fernández y Ai Ogura serán los primeros en probar el aumento en esta aerodinámica en las carreras oficiales, con el objetivo de mejorar el rendimiento del motor y la estabilidad en el circuito de anillo de Red Bull.

1. Actualizaciones de carenado para la eficiencia y estabilidad



KTM Tech3 Racer, Raul Fernández. Foto : Instagram/@Raulfernandez_25

Las actualizaciones de carenado están diseñadas específicamente para aumentar la aerodinámica y la estabilidad de la moto Aprilia RS-GP. Esto es importante para que el motor permanezca estable al ingresar esquinas afiladas y aceleración en el camino recto.

Según la regulación MotogpCada fabricante de concesión como Aprilia, Ducati y KTM solo puede introducir una renovación de carenado por temporada. Trackhouse espera que esta actualización brinde a ambos corredores para ser una mayor confianza, maximizar la velocidad del motor y mejorar la capacidad de las maniobras en la pista.

Ayudar a los corredores a mantener el máximo rendimiento, especialmente en los circuitos que exigen precisión aerodinámica, como el anillo de Bull Red.

2. Enfoque El río Fernández por el Gran Premio Austria

Raul Fernández, el principal corredor de la pista de pista, espera que esta actualización pueda continuar la tendencia positiva en la temporada 2025.

Fernández ha mostrado un rendimiento impresionante con cuatro diez mejores resultados seguidos, incluida la quinta posición en Brno. Aunque Red Bull Ring no es su circuito favorito, es optimista de que puede ajustar su estilo de carreras con un nuevo carenado para obtener mejores resultados. Mantenga la consistencia del rendimiento y maximice los resultados de la carrera en la segunda mitad de la temporada.

3. Harapan Ai Ogura después de la recuperación de la lesión

El novato Ai Ogura, que había sufrido una lesión grave en Silverstone, estaba esperando la oportunidad de regresar para desempeñarse de manera óptima.

La lesión anterior había obstaculizado su desarrollo, pero Ogura se mantuvo optimista. Red Bull Ring, con las características del circuito que admite el frenado y las técnicas de aceleración rápida, se considera adecuado para probar el nuevo carenado y encontrar el ritmo de carreras.

Ayude a Ogura a adaptarse a la última moto, aumentar la velocidad y el rendimiento de las carreras, y volver a su mejor rendimiento.

4. Target Team Trackhouse en la segunda mitad de la temporada



Racer Raul Fernández, MotoGP Checo 2025

Trackhouse Racing espera que esta actualización técnica pueda tener un impacto positivo en la clasificación del equipo y ayudar a los corredores a competir más estrictos con los rivales.

El equipo enfatizó la importancia de desarrollar tecnología que respalde el rendimiento de la motocicleta sin reducir la seguridad. Esta actualización es parte de una estrategia a largo plazo para aumentar los resultados en la segunda mitad de la temporada 2025.

Dé resultados más competitivos, mejore la posición de la clasificación y muestre la preparación del equipo para competir al más alto nivel de MotoGP.

El nuevo debut en carenado de Aprilia por carreras de pista en el Gran Premio de Austria 2025 marca pasos importantes para mejorar el rendimiento motor y las estrategias de carreras. Con Raúl Fernández y Ai Ogura como los principales examinadores, el equipo espera optimizar la aerodinámica, la estabilidad y la confianza del corredor, al tiempo que aumenta la posición en la segunda mitad de la temporada 2025 MotoGP.