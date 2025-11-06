¡Gran conmoción! Revela la aplicación de la ley en las instituciones gubernamentales, Purbaya: ¡aparentemente previamente protegida!

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa vuelve a ser el centro de atención después de revelar abiertamente sobre la aplicación de la ley en las instituciones bajo su liderazgo, a saber, la Dirección General. Impuesto Y Aduanas. Purbaya transmitió esto cuando fue estrella invitada en un programa de televisión presentado por Desi Anwar.

En el vídeo subido por la cuenta de TikTok @naikkelasPurbaya dijo que hace algún tiempo se reunió con el Fiscal General. Durante la reunión, el Fiscal General le hizo una pregunta inusual: si permitiría que los agentes judiciales procesaran a sus subordinados si se demostrara que estaban involucrados en un caso legal.

“¿Una forma segura de luchar contra la corrupción?” preguntó Desi Anwar.

«Me acabo de enterar de que me reuní con el Fiscal General. No sé si esto es un secreto o no. Me preguntó: ‘Señor, ¿qué pasa si la gente de impuestos o de aduanas está involucrada en asuntos legales? ‘¿Qué es eso?’

Aunque estaba sorprendido y confundido por esta pregunta, Purbaya enfatizó que cualquier persona declarada culpable debe ser procesada de acuerdo con la ley aplicable.

«¿Qué quieres decir con ‘no puedes ser castigado’?» «‘Sí, la ley es justa según el error, todo es igual ante los ojos de la ley'», dijo con firmeza.

De esa conversación, Purbaya admitió que acababa de enterarse de que anteriormente muchos casos judiciales que involucraban a sus subordinados estaban realmente protegidos. Enfatizó que a partir de ahora ya no habrá protección para los empleados que cometan violaciones.

«Al parecer, antes estaba protegido. Hay muchos buenos funcionarios fiscales, los buenos no tienen por qué tener miedo, los corruptos pueden tener miedo ahora porque no los protegeré», explicó Purbaya.

Esta declaración sorprendió inmediatamente a Desi Anwar. Incluso bromeó diciendo que esta nación necesitaba desde hacía mucho tiempo una figura como Purbaya.

«¿Dónde ha estado todo este tiempo, señor Pur?» dijo Desi Anwar.

«Acabo de ser ministro», respondió Purbaya riendo.

El video inmediatamente recibió muchas respuestas positivas de los internautas. No pocos han comparado el desempeño de Purbaya con el del anterior Ministro de Finanzas.

«¿Qué hacías SRI hace 10 años?», bromeó un internauta.