¡Gran conmoción! Pescadores se pelean con la Armada de Indonesia en medio del mar porque los acusan de apoyar a las petroleras, aquí están los hechos

Sumenep, VIVA – Las redes sociales volvieron a conmocionarse por la circulación de un video que muestra una riña entre un grupo de personas en medio del mar, acompañado de la narrativa de que los soldados TNI respaldo compañía aceite en el área de la isla Kangean, Sumenep, Java Oriental.

Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @badanintelejenngopi. En la subida puedes ver varios de ellos. pescador estuvieron involucrados en una discusión, mientras que varios soldados del TNI fueron vistos en el lugar.

La publicación incluía una narrativa que afirmaba que los miembros del TNI estaban respaldando a las compañías petroleras, lo que provocó especulaciones y fuertes reacciones de los internautas.

«Personas del TNI apoyan a la compañía petrolera en Kagean. Si llega un barco grande, un pueblo entero podría ser destruido», se cita en el relato el martes 18 de noviembre de 2025.

El TNI enfatizó que esta afirmación no era cierta y dijo que la presencia de sus miembros era sólo para mediar. El jefe del Servicio de Información de la Armada de Indonesia (Kadispenal), primer almirante Tinggil, proporcionó inmediatamente aclaraciones. Subrayó que el vídeo que circula es sólo un fragmento y no describe la situación completa.

«El videoclip proporcionado está incompleto. El video es sólo para el personal. TNI-AL mediaron en la protesta de varios pescadores», dijo AWAI.

Destacó que no existe una práctica hornada hacia cualquier empresa. «La presencia de personal de la Marina indonesia en el lugar tenía como objetivo intervenir o mediar en la acción de protesta de varios pescadores contra el estudio sísmico realizado por el barco SK Carina de PT KEI que está bajo la supervisión de SKK Migas en aguas de la isla Kangean», dijo.

uggul dijo que, según el último informe que recibió, la tensión entre los pescadores y el barco de investigación había llegado a un punto común.

«Actualmente, según la información que he obtenido, el problema entre los pescadores y la realización del estudio sísmico por parte del buque SK Carina ha encontrado un punto medio y el problema se ha resuelto pacíficamente», dijeron dos más.