¡Gran conmoción! KMI Data desmantela el VAR ‘Zalimi’ de MU, los Red Devils son los más desafortunados en la Premier League, el Chelsea es el más rentable

VIVA – Árbitro asistente de vídeo de Teknologi (NUESTRO) De primera división La temporada 2025/2026 provocó un acalorado debate. Al entrar en su sexto año de uso, esta tecnología que se espera que haga justicia aún se considera que está lejos de ser perfecta.

Según el último informe del Panel de Incidentes Clave de Partidos (KMI) de la Premier League hasta la semana 19, la controversia sobre las decisiones de los árbitros en realidad ha aumentado en comparación con la temporada pasada. Ha habido 13 errores fatales cometidos por el VAR en esta mitad de temporada.

manchester unido Los más desfavorecidos

El Manchester United es lo más destacado de este informe. Los Red Devils figuran como el equipo que más veces se convierte en ‘víctima’ de decisiones equivocadas desde la cabina del VAR. El equipo entrenado por Erik ten Hag (o el entrenador en ese momento) tuvo una diferencia de decisión de -2.

Este destino menos afortunado también lo vivieron otros gigantes. Manchester City y Liverpool están ambos en la lista de equipos desfavorecidos con una diferencia de -1.

Chelsea y el Newcastle más ‘hocky’

Por otro lado, el Chelsea se perfiló como el equipo que más se ha beneficiado de las decisiones del VAR esta temporada. Los Blues registraron una diferencia de +3, lo que significa que hubo tres decisiones cruciales del VAR que fueron incorrectas pero que en realidad beneficiaron su posición en el campo.

Después del Chelsea está el Newcastle United, que también vive una tendencia positiva error var con una diferencia de notas de +2.

Lista de diferencias en las decisiones del VAR de la Premier League (hasta la semana 19)

El siguiente es un desglose de los equipos que más se benefician de los que más sufren según la diferencia en los puntos de decisión del VAR:

Grupos de equipo que se benefician:

Chelsea: +3 (3 favorables, 0 perjudiciales)

Newcastle United: +2 (2 favorables, 0 adversos)

Arsenal: +1 (1 favorable, 0 perjudicial)

Tottenham Hotspur: +1 (1 favorable, 0 perjudicial)

West Ham: +1 (1 favorable, 0 perjudicial)

Grupo de Equipo Neutral (Diferencia 0):

Bournemouth, Everton, Wolves (Hay decisiones de pérdidas y ganancias superpuestas).

Aston Villa, Burnley, Leeds, Nottingham Forest, Sunderland (aún no se han registrado errores cruciales).

Grupo de equipo desfavorecido:

Manchester United: -2 (0 favorable, 2 adverso)

Manchester City: -1 (0 favorable, 1 adverso)

Liverpool: -1 (0 favorable, 1 perjudicial)

Brighton: -1 (0 favorable, 1 adverso)

Fulham: -1 (0 favorable, 1 adverso)

Crystal Palace: -1 (0 favorable, 1 perjudicial)

Brentford: -1 (1 favorable, 2 adversos)

La inconsistencia sigue siendo un gran problema

Aunque estadísticamente el número de errores sigue siendo inferior al de la temporada de ‘terror’ 2022/2023, el público todavía cuestiona la coherencia de los árbitros de campo. El aumento del número de errores respecto a la temporada pasada en la misma fase (semana 19) es una alarma para las autoridades de la Premier League.