¡Gran conmoción! Avistamiento de un gran cocodrilo posado en medio de los arrozales de Bantargebang, Bekasi

kota BekasiVIVA – Los residentes de Bantargebang, ciudad de Bekasi, Java Occidental, quedaron impactados por la aparición. uno cocodrilo de gran tamaño que apareció de repente en medio de los campos de arroz.

El animal salvaje no estaba en el río, sino que estaba ‘posado’ en él arrozal propiedad de residentes, destruyendo cultivos de arroz. El momento en que fue descubierto el cocodrilo quedó grabado en video y circuló ampliamente en las redes sociales. Uno de ellos fue publicado en la cuenta de Instagram @infobekasi.

En su publicación se puede ver a un cocodrilo viviendo en medio de un campo de arroz, mientras que el arroz a su alrededor parece dañado debido al movimiento del reptil. Se vio a varios residentes capturando el momento en que este cocodrilo se desvió hacia los campos de arroz.

«El equipo de rescate de bomberos de la ciudad de Bekasi evacuó a un gran cocodrilo de los campos de arroz de Rw 04, aldea de Cikiwul, distrito de Bantargebang, Bekasi Kotw», según se cita en el relato, el martes 23 de diciembre de 2025.

Los informes de los residentes fueron inmediatamente seguidos por agentes del Servicio de Bomberos y Rescate de la ciudad de Bekasi. El cocodrilo fue descubierto por primera vez el lunes 22 de diciembre de 2025. Así lo reveló el asistente de rescate de Damkar de la ciudad de Bekasi, Heri Kurnianto.

«Recibimos un informe a las 14:30 de los residentes que vieron un cocodrilo en los campos de arroz», dijo Heri.

En respuesta al informe, los agentes enviaron dos equipos para evacuar al gran cocodrilo. El proceso de evacuación continuó hasta la tarde con estrictas medidas de seguridad para la seguridad de los residentes locales.

Una vez asegurado con éxito, el cocodrilo será entregado al Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca para su tratamiento adicional.

«Se evacuó con éxito 1 cocodrilo grande, terminó activamente a las 17.10 WIB. A continuación entregaremos el cocodrilo al Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca», dijo.