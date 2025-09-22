Gran Bretaña y Canadá se convirtieron en el primer país del G7 en admitir el estado palestino

Yakarta, Viva – Inglés Y TienesDomingo, se convirtió en el primer país del Grupo Seven (G7) que reconoce el país Palestina. Este paso se toma para presionar Israel que está lanzando cada vez más agresivamente ataques en la ciudad de Gaza.

El movimiento fue seguido por Australia y Portugal. Mientras tanto, se espera que Francia, quien también es miembro del G7, haga lo mismo en medio de las situaciones humanitarias deterioradas y aumentando las víctimas civiles en Gaza.

Casi dos años desde que Israel lanzó un ataque contra el grupo Hamas, la posibilidad de un alto el fuego aún estaba lejos de las expectativas.

Ilustración – Bandera palestina

El primer ministro británico, Keir Starmer, en una carga de video en la Plataforma X, dijo: «La esperanza de que la solución de los dos países se está desvaneciendo, pero no debemos dejar que la luz se apague».

Estados Unidos, los principales aliados de Israel, todavía muestra dudas. Se está programando una conferencia internacional sobre la propuesta de soluciones de dos estados en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York el lunes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí condenó el reconocimiento llamándolo un «regalo» para Hamas.

Mientras tanto, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, dio la bienvenida a la medida y dijo que el reconocimiento permitiría que «el estado palestino coexistiera con el estado de Israel en seguridad, paz y el espíritu de un buen vecino».

Japón, que también es miembro del G7, enfatizó la importancia de una solución de dos países para resolver el largo conflicto israelí-palestino. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Takeshi Iwaya, dijo el viernes que Japón aún no había planeado reconocer al estado palestino.

Hasta la fecha, unos 150 países han reconocido a Palestina como una nación soberana. (Hormiga)