Londres, Viva – Primer ministro Inglés Starmer de Keir dijo que Gran Bretaña reconocería al país Palestina oficialmente este fin de semana después del presidente de los Estados Unidos, Donald Triunfo Terminó una visita estatal a Inglaterra el jueves 18 de septiembre de 2025.

Starmer dijo anteriormente que planeaba reconocer el estado palestino antes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York este mes, si Israel No cumple con una serie de requisitos para mejorar la situación humanitaria en Gaza.

Se sabe que una reunión de alto nivel en la cumbre de la ONU que involucró a los líderes mundiales comenzó el 23 de septiembre. Según VecesStarmer pospuso el anuncio oficial de los británicos reconocerá al estado palestino hasta después de que Trump se fue, por temor a dominar la conferencia de prensa del jueves planificada por los dos líderes en los Checkers.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer Foto : Suzanne Plunkett/Pool Photo a través de AP

El anuncio se pospuso hasta que Trump dejó Inglaterra porque se consideró que tenía el potencial de empeorar la tensión con Estados Unidos porque Trump y el ministro de Relaciones Exteriores Marco Rubio expresaron un fuerte apoyo a los ataques terrestres israelíes en Gaza.

Sin embargo, otros países, incluidos Francia, Australia y Canadá, dijeron que planean tomar los mismos pasos que reconocen a Palestina en la reunión de la ONU.

En julio, Starmer anunció que reconocería al estado palestino después de la creciente presión de los parlamentarios del Partido Laborista por el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza.

Sin embargo, el líder del Partido Laborista declaró que el reconocimiento británico era condicional, y se abstendría si Israel estuviera comprometido con un alto el fuego a largo plazo y la paz a largo plazo que produjo una solución de dos países, y permitía a las Naciones Unidas comenzar el suministro de asistencia.

Parece que es probable que estas tres condiciones no se cumplan, dado que el gobierno israelí se opone a estos requisitos. Las fuerzas israelíes han estado lanzando un ataque terrestre masivo en Gaza, lo que provocó que miles de personas fueran obligadas a huir en los últimos días.

El estado palestino ha sido reconocido por 147 de 193 países miembros de la ONU.

En otros lugares, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, describió por primera vez la situación en Gaza como «genocidio». Khan transmitió a la audiencia en la pregunta y respuesta de la gente el miércoles: «Creo que lo que sucedió en Gaza es el genocidio.

«Cuando vi una imagen de un infantil hambriento, 20,000 niños se murieron de hambre debido a la política gubernamental israelí, cuando vi el sistema de salud en Gaza colapsado, cuando vi la falta de suministro que llegó a las personas necesitadas, cuando vi el hambre causado por los humanos, cuando leí la decisión temporal de la CIJ, y luego vi el informe de la Comisión de la ONU, esta semana, pensé que fui en Evititable a la vez en la conclusión de la Gaza, que estaba en la conclusión de la Gaza, que estaba en la conclusión de la GAZIDE. de nuestros propios ojos «. dijo Khan

El martes, una Comisión de Investigación de la ONU dijo que tenían una base razonable para concluir que Israel hizo genocidio contra los palestinos en Gaza.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dijo que rechazaron firmemente el informe, condenándolo como «distorsión e incorrecto».