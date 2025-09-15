Washington, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump Cveory el primer ministro Israel Benjamin Netanyahu será cauteloso en su ataque, refiriéndose al ataque israelí el martes, la semana pasada en Katarquien mató a cinco miembros del Grupo Palestino Hamas y un funcionario de seguridad de Qatar.

«Entonces, Israel y todas las demás partes, debemos tener cuidado. Cuando atacamos a las personas, debemos tener cuidado», dijo Triunfo a los periodistas los domingos al regresar a la Casa Blanca desde Morristown, informó Nueva Jersey Mundo TRTLunes 15 de septiembre de 2025.

El viernes, Trump recibió al primer ministro de Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani en Nueva York. El jefe adjunto de la misión de Qatar dijo que la cena de la cena tuvo lugar «extraordinaria».

La reunión tuvo lugar después del ataque israelí el martes, que se dirigió a los altos líderes de Hamas en la capital de Doha, que provocó amplias críticas de la región y sus alrededores.

Trump elogió la relación de su país con Qatar, calificando al estado del Golfo como un «gran aliado» después del ataque israelí en Doha.

«Qatar se ha convertido en un gran aliado. También viven una vida muy difícil porque están en medio de todo. Por lo tanto, deben ser un poco más políticos en sus declaraciones. Pero digo, se han convertido en un gran aliado para Estados Unidos de América«Dijo

Complicar los esfuerzos de mediación

Trump también expresó su profundo disgusto contra Israel después del ataque, diciendo que fue un acto unilateral que no avanzó los intereses de los Estados Unidos o Israel, y que le había dicho a su mensajero, Steve Witkoff, que advirtiera a Qatar sobre el ataque.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, trató de alejarse del ataque afirmando que la decisión fue tomada independientemente por el jefe de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu. Aseguró a Qatar que tal ataque no volvería a ocurrir.

Qatar desestimó la afirmación de Trump, diciendo que acababan de ser advertidos porque el ataque había tenido lugar.

Los miembros de Hamas están discutiendo un nuevo acuerdo propuesto por los Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza, donde Israel ha matado a casi 65,000 personas desde octubre de 2023.

El ataque israelí en Doha ha complicado el esfuerzo de alto el fuego, que ha tenido lugar en gran medida en Qatar.

Se sabe que Qatar, junto con Estados Unidos y Egipto, se ha convertido en uno de los principales mediadores en poner fin al genocidio israelí en Gaza.

Trump anteriormente también expresó una gran decepción con Israel. Llamó al ataque un acto unilateral que no benefició los intereses de los Estados Unidos o Israel.