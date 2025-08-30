Graeme McDowell Desperate por la invitación de la Copa Ryder

Anteriormente haciendo 4 apariciones en el Copa RyderGraeme McDowell quiere desesperadamente volver al evento. El Capitán McDowell de dos veces fue miembro de tres equipos europeos ganadores, y tiene más que ofrecer al deporte.

El irlandés parecía casi garantizado para el capitán un día, con su lugar solidificado en el futuro previsible, hasta que surgió la situación de Golf de Liv y alteró el curso de muchos profesionales, incluido McDowell.

Copa Ryder

No se puede negar que McDowell tuvo un Impacto en las victorias europeas Cuando estaba jugando. El jugador de 46 años contribuyó con 9 puntos a su equipo, e incluso hundió el putt ganador de 2010 en Celtic Manor.

«Jon Rahm me preguntó a principios de este año si me pidieron que fuera un vice-capitán en Bethpage Black, lo aceptaría. Respondí si me pidieran que hiciera cafés por ti, iría y haría cafés», McDowell dijo en una entrevista con BBC Sport.

«No hace falta decir que, mientras miramos hacia Adare Manor en dos años, haría cualquier cosa para estar en esa sala del equipo europeo, para ser parte de ese equipo, para poner esa camisa de Europa en Europa en una vez más, tener la insignia en mi pecho, animar a los muchachos y ayudar a Europa a ganar otra Copa Ryder. Espero estar allí allí».

«Siento que tengo algo que devolver».

Mientras el La dinámica siempre cambia con Liv GolfMuchos futuros de profesionales son inciertos en cómo se equilibrarán las cosas. Especialmente porque vemos menos conversaciones entre el PGA Tour y Liv Golf con respecto a un acuerdo.

En 2022, McDowell fue uno de los primeros individuos que se mudó a Vida Golf. Mientras elogia el golf de Liv, también mira avanzar a una fusióndeclarando «Los mejores jugadores del mundo necesitan jugar juntos con más frecuencia».

Apoyo para el equipo de Europa

A pesar de que se perdió el Evento de la BienalGraeme todavía tiene la intención de apoyar al equipo de Europa como fanático.

«Le deseo al equipo Europa todo lo mejor en Bethpage Black», « dijo. «Estaré tirando de ellos cada disparo y desearía estar allí, pero la política está muchos niveles por encima de lo que hago, definitivamente son los poderes los que serán los que lo resuciten».

McDowell, quien Según se informa, espera Para «volver de nuevo con Liv» la próxima temporada, agregó que consideró jugar en el próximo Irish Open, pero finalmente decidió en contra.

«Si pensara que no estaba jugando a Liv en 2026, el DP World Tour es algo en lo que haría la transición para darme una o dos temporadas últimas para ver si todavía lo tengo o no», dijo.

«Decidí que no quería jugar allí este año porque no quería ir y inventar los números, no quería ir allí sin otra razón sino solo para jugar otro abierto irlandés. Me gusta jugar con una imagen más grande y un objetivo más grande».

La Copa Ryder 2025 está programada para comenzar el viernes 26 de septiembre y continuar hasta el domingo 28 de septiembre. Los profesionales calificados y capitados del capitán competirán en el equipo de EE. UU. Versus el enfrentamiento del equipo Europa en Bethpage Black en Nueva York.