¡Graduado fresco está cerca! Se abrieron las pasantías nacionales 2025, pueden obtener millones de salarios de rupias

Yakarta, Viva – La oportunidad de oro se reabrió para los nuevos graduados universitarios en toda Indonesia. Ministerio de mano de obra (Kemnaker) Lanzó oficialmente el programa Aprendizaje National 2025 como parte de los esfuerzos del gobierno para aumentar la competencia y la experiencia laboral de la generación más joven.

Este programa es un puente importante para que los recién graduados obtengan experiencia profesional antes de ingresar al mundo del trabajo.

A través de este programa de aprendizaje nacional a escala, los participantes estarán equipados con una experiencia real de seis meses en varias empresas y agencias. No solo brindando experiencia laboral, los participantes también obtendrán una asignación mensual durante la pasantía.

Inscripción Pasantía nacional El Ministerio de Manpower 2025 se ha abierto oficialmente y se puede acceder en línea a través del portal oficial del Ministerio de Manpower. La siguiente es información completa como se resume el miércoles 7 de octubre de 2025.

Enlaces y calendario de registro nacional de internas Kemnaker 2025

El Programa de Aprendizaje de Educación Superior o Pasantía Nacional del Ministerio de Manpower 2025 duró seis meses. El proceso de inscripción está abierto del 7 al 12 de octubre de 2025 a través del sitio web oficial de las pasantías de Kemnaker.

Después de que se cierre el registro, la fase de selección y anuncio de los participantes se llevará a cabo del 13 al 14 de octubre de 2025, mientras que la pasantía está programada para comenzar en octubre de 1525 a abril de 1526.

Cómo enumerar la pasantía nacional Kemnaker 2025

La siguiente es una guía completa sobre cómo registrar el programa nacional de pasantías del Ministerio de Manpower 2025:

1. Visite el sitio web oficial https://masaganghub.kemnaker.go.id.

2. Haga clic en el menú «Enter» en la esquina superior derecha.

3. Inicie sesión usando una cuenta de preparación para trabajar (cree una cuenta nueva si no tiene).

4. Complete sus datos personales de acuerdo con su identidad.

5. Seleccione la empresa o la posición de pasantía deseada.

6. Sube documentos de apoyo de acuerdo con las disposiciones de la vacante.

7. Finalmente, envíe una solicitud y espere los resultados de la selección.

Etapa de selección

Refiriéndose al Ministro del Reglamento de Manpower No. 8 de 2025, las etapas de registro de este programa incluyen cuatro procesos principales:

1. Los posibles participantes deben registrarse a través del trabajo en la página https://siapkerja.kemnaker.go.id/.

2. El equipo de implementación validará los datos del registrante.

3. El proceso de validación se lleva a cabo utilizando datos de ministerios o instituciones relacionadas.

4. Los participantes que aproban la validación seguirán la etapa de reclutamiento organizada por el organizador de pasantías.

Dinero de bolsillo para participantes de pasantías

Durante el programa, los participantes recibirán una asignación mensual como una forma de apoyo financiero del gobierno. La distribución del dinero de bolsillo se lleva a cabo mediante la transferencia del banco de distribución que ha sido designado por el Ministerio de Manpower, a saber, BNI, BRI, BTN, Mandiri y BSI.