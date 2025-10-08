¡Graduado americano! La historia educativa de Nadif Zahiruddin supuestamente la nueva novia de Azizah Salsha está en el centro de atención

VIVA – número Nadif Zahiruddin Últimamente ha vuelto a atraer la atención del público, especialmente después de las sospechas sobre su cercanía con la popular figura de la celebridad. Azizah Salsha. Este problema se extendió poco después de que se inaugurara el divorcio de Azizah con el futbolista de Pratama, Arhan, el 29 de septiembre de 2025.

La conversación alcanzó su punto máximo cuando se vio a Nadif presente en el reciente aniversario de Azizah Salsha. Las fotos que circulan en varias plataformas de redes sociales que muestran una pose familiar entre Azizah y Nadif desencadenaron varias especulaciones y comentarios en cursiva dado el estado de la celebridad que acababa de ostentar el título de viuda.

La brillante trayectoria académica desde la tierra del Tío Sam

Aparte del ajetreo y el bullicio de su vida personal, que es de consumo público, la atención principal está en los antecedentes y la historia de Nadif Zahiruddin, que tiene bastante clase. El hombre nació en Medan, Sumatra del Norte, el 6 de noviembre de 1995 – lo que significa que en 2025 tenía incluso 30 años – después de haber seguido su camino académico en el ámbito internacional desde la adolescencia.

Nadif inició su educación secundaria en la Cushing Academy, una prestigiosa escuela ubicada en Massachusetts, Estados Unidos. Allí realizó sus estudios durante el período 2011 al 2013.

La experiencia de asistir a una escuela en el extranjero a una edad temprana constituye una base sólida para su próximo viaje académico.

Después de completar la educación secundaria, Nadif continuó hasta el nivel terciario en la Universidad Bentley, que también estaba en Waltham, Massachusetts, Estados Unidos.

En este campus se especializó en el sector financiero (finanzas) con mención en economía (economía). Su dedicación académica da dulces frutos, donde obtuvo con éxito la Licenciatura en Ciencias en Finanzas en 2017.

El interés por el mundo de los negocios y las finanzas globales no se limita sólo a sus estudios en América. En 2016, enriqueció su visión académica participando en el programa de verano de la London School of Economics and Political Science (LSE).

Su participación en un programa en una de las prestigiosas universidades de Europa ha fortalecido aún más la base de sus conocimientos, especialmente en temas de negocios y finanzas internacionales.

La combinación de experiencia académica en Bentley University y LSE demuestra su seriedad en la preparación para una carrera profesional. De hecho, antes de finalizar sus estudios universitarios, Nadif había mostrado un gran interés e implicación en el mundo de las inversiones y los negocios.