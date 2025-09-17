¡Gracioso! El socio chamán del cumplimiento del dinero de Kalibata, Rp5 millones solo se le da un centavo

Yakarta, Viva – Caso bruja doctor multiplicador de dinero falso Di Kalibata El más lleno de drama. No solo el víctima Lo que fue engañado, resultó que el compañero del crimen que el chamán también fue golpeado por Kibul.

El hombre con el W (45) inicial, que proporcionó dólares estadounidenses y rupias falsas para el padre alias H (45) en su acción, solo recibió RP. 200 mil. De hecho, las raciones prometidas alcanzaron Rp5 millones.

«De hecho, sospechar W solo recibió RP200 mil, a pesar de que el acuerdo recibió RP5 millones «, dijo el jefe de la Unidad de Investigación Móvil de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Comisionada de Policía Adjunta Bima Sakti, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Sintiéndose engañado, W estaba molesto y continuó recolectando las raciones recortadas. Afirmó haber recibido una oferta de dinero falsificado del hombre con la U inicial, que todavía está siendo cazada por la policía. Ahora, Padre y W son nombrados sospechosos y detenidos. Fueron acusados ​​de leyes monetarias y artículos de fraude.

«Así es, se molesta que sus raciones se reduzcan. Hay las iniciales de U como fuente de dinero falsificado, pero todavía estamos persiguiendo», dijo Bima.

Anteriormente informó, la policía finalmente desmanteló la apariencia de un Dukun Moneyman que actuó en el apartamento de Kalibata, South Yakarta. El hombre con el padre de alias H inicial (45), que afirmó poder duplicar el dólar estadounidense, era solo un masajista.

El jefe de la Unidad de Investigación Móvil de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Comisionado Adjunto de la Policía de la Vía Láctea, dijo que el padre usó su apariencia como una persona inteligente para engañar a las víctimas. Llevaba una bata, llevaba incienso, arroz y varios equipos rituales para verse convincente.

«Según los resultados del examen, el padre era en realidad una masajista. Pero cuando estaba en acción, convenció a la víctima vistiéndose como una persona inteligente», dijo Bima a los periodistas el martes 16 de septiembre de 2025.