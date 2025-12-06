Gracie Abrams pasó de ‘That’s So True’ de Buzzy Concert Bonus a Smash

Si alguien alguna vez quiere cuestionar la conveniencia de publicar ediciones de lujo de álbumes relativamente recientes, Graciela AbramsEl éxito con un único disco de este tipo debería bastar como explicación de cómo puede funcionar tan bien. No es que a su álbum “The Secret of Us” le hubiera ido exactamente mal cuando llegó por primera vez; había debutado en el puesto número 2 del Billboard 200 en junio de 2024. Pero todavía no había tenido un éxito entre los 10 primeros en el Hot 100 (o el número 1 en el Reino Unido y otros países del mundo) hasta que “That’s So True” llegó en noviembre para ondear la bandera de la versión de lujo. Como una canción que se había convertido en una de las favoritas de los fans en algunas pruebas en vivo. Rápidamente se convirtió en la canción insignia del joven artista.

«Es una locura», dijo Abrams. Variedad. «La idea de que a una persona en cualquier parte del mundo le guste la canción tanto como a mí hace que mi corazón se abra y luego crezca diez tamaños. Estoy agradecido y no lo puedo creer». Ella juró que lo que le pareció al mundo no era una estrategia calculada. «No parece extraño que haya sido necesariamente una pista de lujo, pero toda la situación me deja boquiabierto», dijo Abrams. «Puedo admitir con mucha confianza que no fue un plan maestro. Esta canción cayó en el cubo de lujo porque no terminamos de escribirla hasta que ya había entregado la edición estándar del álbum».

Sam Riback, copresidente de Interscope Geffen A&M y director de pop/rock A&R, dijo que darles a los fans un adelanto en vivo con mucha antelación «crea ese vínculo único y especial que tiene con su base de fans, donde sienten que pueden escucharlo primero. Son los primeros en participar, antes de que el fan pasivo pueda o no escucharlo en una lista de reproducción. Es parte de la forma en que Gracie siempre se comunica con sus fans a través de canciones provocativas en las redes sociales, talleres o presentaciones en vivo. Para mí, ese diálogo de ida y vuelta crea este vínculo especial de que están todos juntos en esto, así que cuando sale en Spotify y alcanza el número 1 en las listas globales, sus fanáticos ya dicen, ‘Sí, claro, ya estuve en esta fiesta’”, pero todavía están interesados ​​en que todos los demás entren por la puerta.

Compositores Gracie Abrams, Audrey Hobert

productores Aaron Dessner, Gracie Abrams, Julian Bunetta

Etiqueta Interscope-Geffen-A&M

Creadores de éxitos Audrey Hobert, coguionista

Alex DePersia, gerente, By the Way Management

Charlie Christie, vicepresidente senior, A&R, Interscope Records

Sam Riback, presidente, A&R, Interscope Records