Gracias Rabb, te muestras el escondido

Yakarta, Viva – comediante Bedu Oficialmente se sometió a un juicio de divorcio con su esposa, Irma Kartika, en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025. La agenda de este juicio se centró en la etapa de mediación.

El propietario del nombre real de Harabdu Tohar enfatizó que no presentó ninguna demanda con respecto a la propiedad de Gono-Gini. Bedu incluso eligió entregar todos sus valiosos activos a Irma. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«No hay lucha por nada, solo una casa con un automóvil. También se la he dado a mi esposa», dijo Bedu después del juicio.

Incluso tuvo una broma sobre su condición después de liberar la propiedad de su esposa.

«Todo fue entregado a mi esposa. Solo me dieron un cajero automático vacío», bromeó Bedu.

En el primer juicio, Irma Kartika estaba ausente. Bedu explicó que la ausencia de su esposa era para que el proceso de divorcio pudiera completarse más rápidamente.

«No queremos venir, para que se termine rápidamente. Sí, además de ser rápido, dejemos que sea, depende de él venir o no», dijo Bedu.

Aunque separado, el comediante de 45 años confirmó que él e Irma todavía querían cuidar a los niños juntos.

«Custodia de los hijos, así que lo hacemos bueno. Ambos criamos, por lo que ambos criaremos, educaremos, cuidaremos, dará afecto sin disminuir en absoluto», concluyó.

Sin embargo, en medio de la declaración de Bedu sobre el divorcio pacífico, el público en realidad destacó la carga de Irma Kartika en las redes sociales. En su publicación, Irma compartió la ilustración de una mujer que estaba acoplada mientras su pareja abrazaba a otra mujer.

Sin detenerse allí, también escribió un mensaje matizado religioso que se consideró un ciudadano como una sátira oculta sobre el problema de su hogar.

«Gracias, Rabb, muestras lo que está oculto. Abres todo lo que está oculto. Siempre creo en tu habilidad. Siempre creo en tu corte», dijo la carga de Irma.