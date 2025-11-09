Gracias por la magia musical ‘Ms Jini’







No tuve la suerte de aprender música de ella. Pero ella me contó una gran historia de fantasmas. Ese encuentro con Jini Dinshaw, fuerza fundadora de la Orquesta de Cámara de Bombay, tuvo un contexto decididamente poco musical. Estaba mapeando la historia de Prescott Road, Fort, donde ella vivía en Venkatesh Chambers. Nacida el 9 de agosto de 1930 cuando era Sorab Mansion, con «un jardín perfumado con rosas, mogras y mangos», Dinshaw reveló que los alquileres eran bajos ya que se rumoreaba que el edificio estaba embrujado. “Mi padre trajo sacerdotes para que bendijeran nuestra casa”, susurró. «Hasta entonces, las ventanas se abrieron repentinamente y los Kiefers que vivían debajo informaron que una pareja parsi en la sombra había sido vista rezando en el edificio a medianoche».

(Desde la izquierda) Parvez Doctor de la BP Saloon Orchestra, Jini Dinshaw, el director Joachim Buehler, el violonchelista George Lester y Freddy Dinshaw (ahora el miembro más antiguo de BCO), detrás del escenario en una actuación de la década de 1970 en el Auditorio Homi Bhabha

Me dio tiempo para la entrevista después del ensayo de las 7 a las 8:30 am en la vecina Escuela Alexandra, a la que llegaría media hora antes para arreglar sillas y atriles para estudiantes, desde adolescentes hasta octogenarios. Todo esto cuando tenía 88 años. La muerte de Dinshaw hace quince días ha provocado una avalancha de amor, gratitud y recuerdos de su llegada para iluminar la escena musical de Bombay.

Resulta que la pérdida de la medicina fue la ganancia de la música. A pesar de que su padre tenía esperanzas de que ella se convirtiera en médica, Dinshaw se sumergió en la música. A los 17 años, aprendió de Gladys Noon, la violinista que conoció en la estación de Waterloo durante unas vacaciones familiares y cuya casa limpiaba para ganar dinero de bolsillo. Tras realizar los exámenes ABRSM de las Royal Schools of Music, recibió lecciones de tutores de renombre como el violinista Antonio Brosa.

En 1960, comenzó a enseñar y fundó la Orquesta de Cámara de Bombay (BCO) en 1962. Había llegado el momento; La Orquesta Sinfónica de Bombay de Mehli Mehta había terminado. Administradora y tutora de cuerdas de la BCO, la llevó a convertirse en la orquesta clásica occidental más antigua y aún activa del país. Acogiendo con satisfacción la fusión, ha interpretado conciertos con instrumentos indios y tocado con artistas sarod. A pesar de los desafíos financieros y de otro tipo que amenazan a las orquestas de la ciudad, la suya presenta de tres a cuatro conciertos anuales sin financiación gubernamental y contando con el apoyo de simpatizantes.

Con Alannah Fernandes en el Concierto del Jubileo de Diamante de BCO en el Sophia Bhabha Hall en 2022. Foto/Jimmy Shroff

Para fomentar aún más el talento local, Dinshaw invitó a directores, solistas, profesores y colaboradores invitados internacionales, incluidos el British Council, la Alliance Francaise y el Goethe Institute. En 1985, el BCO acompañó al primer ballet en vivo de la India: Giselle, de la Royal Ballet Company. Al año siguiente, recibió un MBE por su papel en la promoción de los lazos culturales entre Gran Bretaña y la India.

«Su misión no era simplemente ofrecer actuaciones a los amantes de la música de la ciudad sino, más importante aún, brindar a los jóvenes la oportunidad de enriquecer sus vidas a través de la música», dice Bomi Billimoria, tesorera honoraria y ex timbalista de BCO. «Con este fin, aprendió el método Carl Orff de educación musical en Europa. Al regresar, dirigió clases para que los niños estudiaran formalmente los instrumentos de su elección. Infatigable, su tenaz perseverancia le permitió superar las limitaciones que inhibirían a un alma más débil».

El director y clarinetista Alaric Diniz dice: «Jini hizo que la música fuera accesible para todos, sin excepción. Transmitió a los estudiantes la firme creencia de que la música es una actividad social, no practicada de forma aislada. Cuando yo estaba en su clase de Orff, ella necesitaba un clarinetista en la orquesta, así que importó un instrumento y simplemente dijo que tenía que aprenderlo. Mi padre trajo a mis tres hermanos para observar las clases a las que asistía. Los dejó correr, participar en ejercicios como moverse al ritmo o aplaudir con un ritmo. Eso hizo que el aprendizaje fuera muy natural. Todos se unieron a las clases de Jini los sábados por la mañana. Un hermano toca el violín, otro el fagot y mi hermana la flauta”.

Enseñando al joven ingeniero Kiyaan

Aunque Diniz tocaba el clarinete, Dinshaw lo instó a probar el violonchelo cuando el BCO necesitaba violonchelistas. “Sus esfuerzos de formación estaban dirigidos a que los estudiantes aprendieran un instrumento y se unieran a la orquesta”, dice. «Jini te convenció para que aprendieras un instrumento y te proporcionó el ecosistema: instrumentos, profesores, la oportunidad de tocar para que esto fuera parte de la vida. Ella me animó a ensayar. Ahora entreno y dirijo la orquesta antes de que los directores invitados vengan a nuestros conciertos».

Un miembro particularmente especial tanto del BCO como de la familia de Jini, la multiinstrumentista Alannah Fernandes, violista del BCO, conoció a su mentora cuando tenía 8 años. Luego compartieron una relación excepcionalmente cercana: «De maestro-alumno a amigos y a un vínculo más fuerte que la familia. Nos elegimos el uno al otro. Me preocupaba profundamente por ella y por ella, por mí», dice Fernandes, quien formó el núcleo vital de la vulnerable «burbuja» de Dinshaw durante la COVID, cocinando, limpiando y cortándose el cabello durante los meses de la pandemia.

El mantra de Dinshaw – “La vida continúa” – sigue estando presente en la mente de Fernandes. «Ella dijo esto a pesar de enfrentar múltiples situaciones problemáticas que no vimos venir, ya sea en el frente interno o en la orquesta. Con su inclinación religiosa, siempre obtuvo lo que oró. Incluso logramos un lleno total cuando la noche anterior solo se había agotado la mitad de las entradas para la sala. Realmente extraño su compañía».

Al describir a su amada maestra en un artículo en el periódico Jam-e-Jamshed, la diseñadora Shazneen Engineer escribe: «Para mí, ella era esta mujer mágica, que se movía con un propósito eléctrico en conjuntos pastel impecablemente confeccionados… conduciendo su Fiat Premier 118 NE azul celeste hasta los 90 años. Sin importarle mucho el dinero, cobraba una tarifa nominal, y a menudo necesitaba que se lo recordaran. La vida cerró el círculo cuando comenzó a enseñar a mi hijo. Hoy, a los 14 años, Kiyaan es un estudiante de la Academia de la Orquesta Sinfónica de la India, tocando la trompa”.

El profesor de violín Edsel Pereira dice: “La Sra. Jini me contrató para completar mi LTCL [Licentiate of Trinity College London] con poca anticipación. Ese examen fue sólo una pequeña apertura al encantador mundo de la música orquestal. Aprecio sus palabras: «Mira siempre las profundidades de la emoción de una obra musical», y su comprensión e intercambio de los matices de las piezas, especialmente las obras de Brahms». Y Bomi Billimoria dice: “Jini, que enseñó hasta los 92 años, deja un legado indeleble que la BCO se esforzará por continuar, con su espíritu guía como inspiración detrás de todo lo que hacemos”.

La familia Palkhivala

Shalom Palkhivala, multiinstrumentista



Shalom Palkhivala en el 92 cumpleaños de su mentor

‘Aprendí a tocar el violín con la señora Jini. Después de algunos conciertos con el BCO, me sugirió que empezara a tocar la viola. Luego, la señora Jini me preguntó si me gustaría tocar el oboe. Sin estar preparado ni informado, comencé a aprender con un viejo instrumento de orquesta, dependiendo en gran medida de los oboístas extranjeros que me visitaban para recibir capacitación técnica. Durante siete años, desde que me fui a Alemania a estudiar, he tocado el oboe y el violín con dos o cuatro orquestas por semana. También comencé a tocar el corno inglés y toqué oboe solista y corno inglés con orquestas en conciertos y concursos. Tuve la suerte de volver y tocar con el BCO, también con compañeros de orquesta de Alemania. Todo se remonta a esa inesperada llamada telefónica de la señora Jini: «¿Shalom tocará el oboe?»

Shihan Palkhivala, clarinetista

‘Todos los sábados por la mañana, Jini Aunty hacía que la música fuera agradable y motivaba a los jóvenes a aprender todo tipo de instrumentos. Sus lecciones de Orff hicieron que me interesara el clarinete, que toqué durante 12 años.’

Ferriel Palkhivala, Madre de Shalom y Shihan, estudiante de violonchelo

‘Jini impartió clases de Orff de una manera amable y divertida, pero desarrollando una base musical sólida en niños de cinco años. Empecé a tocar el violonchelo principalmente por amor a Jini y por querer que ella me enseñara, después de años de verla enseñar a mis hijos. Con espíritu indomable y determinación feroz, llenó las necesidades del BCO, combinando asombrosamente a un niño con un instrumento.’

La familia Billimoria

Farhad Billimoria, violinista



El violinista Farhad Billimoria y el flautista Dilshad Posnock flanquean a Dinshaw

‘Jini fue mi primer profesor de violín. Cuando finalmente estuve lista para tocar en la orquesta, ella me animó a unirme a la sección de viola, donde más se necesitaban músicos. Esta diversidad, la capacidad de cambiar entre instrumentos, enriqueció mi formación musical. Cuando organizó mi participación en el Festival Internacional de Música de Cámara en Austria, me concedieron permiso de la escuela sólo porque el director me vio tocar en el BCO ese fin de semana. Este viaje que me cambió la vida me abrió el camino para convertirme en músico profesional. Jini ocupa un lugar especial en mi corazón.

Dilshad Posnock, flautista

‘Cuando mi hermano Farhad comenzó a tomar clases de violín con Jini, ella sabía que yo estaba intrigado por la oportunidad que él tendría de tocar en una orquesta y se le ocurrió la idea de que aprendiera un instrumento de viento. Elegí la flauta. Gracias al BCO, recibí lecciones con músicos visitantes. Esas primeras conexiones con músicos del Royal College of Music son la razón por la que tengo una carrera en la música. Siempre estaré agradecido por la pasión y el espíritu pionero de Jini, un regalo para tantas generaciones de músicos”.

Bomi Billmoria, padre de Farhad y Dilshad, ex timpista de BCO

‘La orquesta abunda en casos de hermanos y padres tocando juntos. Mis dos hijos tocaron en el BCO mucho antes de que me incorporaran. Cuando la orquesta necesitó un timbalista, sabiendo que yo era un pianista capacitado, Jini me presentó ocho páginas fotocopiadas de un manual de entrenamiento de percusión, ¡instándome a aprender a tocar timbales! A los 47 años, aprendí a tocar el instrumento por mi cuenta, una de las experiencias más gratificantes de mi vida.’





Fuente