Gracias por jugar fuego

VIVA – Las buenas noticias provienen de un socio El rumi Y Syifa hadju quien acaba de comprometerse. Ambos subieron el momento feliz a una cuenta personal de Instagram el sábado 6 de octubre de 2025, donde las fotos románticas sorprendieron a muchas personas y rezan por lo mejor para ellos.

Por otro lado, ex syifa hadju a saber Rizky Nazar ser el objetivo de los internautas negativos. Muchos internautas invadieron la cuenta de Instagram de Rizky Nazar para dejar un rastro de comentarios burlonos y compararse con El Rumi.

Como puede ver la última carga de Rizky Nazar el 27 de agosto de 2025, no unas pocas personas que brindan buenas noticias sobre el compromiso de Syifa Hadju y El Rumi. De hecho, la carga de Rizky Nazar no estaba relacionada con la pareja.

«Solicitado para suiza Kiiii, el anillo es de casi 1 m, una vez más, en Suiza el anillo es de casi 1 m», escribieron los internautas en Instagram Rizky Nazar, citado el lunes 6 de octubre de 2025.

«CIPA y El ya están en Suiza, todavía tienes 5 años», dijo otro.

«Oh Allah Kyy, gracias por jugar al fuego con Dozma. Si no eres así, Cipa hasta ahora todavía está cocinando a Tom Yum y Momongan Nephew.

La joven pareja El Rumi y Syifa Hadju finalmente se comprometieron oficialmente después de un año de tener una historia de amor. Desde el principio, muchas personas apoyaron a la pareja para continuar la relación con el pasillo y parece que se tomaban en serio su dirección y propósito.

Antes de solicitar Syifa Hadju en Suiza, El Rumi había dado una celebración sorpresa del primer aniversario o aniversario con un muy lujoso y romántico. Este momento especial se celebra con una cena romántica en un restaurante.

La historia de amor entre El Rumi y Syifa Hadju ha estado en el centro de atención pública desde que comenzaron a establecer el amor. Su cercanía comenzó a detectarse después de que Syifa Hadju terminó la relación anterior con Rizky Nazar.