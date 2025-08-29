Gracias maestros, profesores y cancilleres

Palangka Raya, Viva – Gobernador Kalimantano central (Central Kalimantan), Agustiar Sabran, recibió el premio al Premio de Líder Regional 2025, en la categoría de innovación educativa. Dónde, el gobernador Agustiar Sabran inició un programa de hogar Eruditos En el centro de Kalimantan.

Este premio fue otorgado directamente por el Ministro de Asuntos del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) de la República de Indonesia, Tito Karnavian en la sala de conciertos de Yakarta, Inews Tower Lt. 15, jueves 28 de agosto de 2025.

Después de recibir el premio, el gobernador Agustiar Sabran agradeció a toda la comunidad de Central Kalimantan, en este caso, especialmente a los maestros, profesores, al canciller.

Según él, el programa One Undergraduate House no se ejecutará sin la dedicación de los héroes sin servicios.

«Estamos muy felices, muy alegres, agradecidos con Dios Todopoderoso, por este premio. Por eso agradecemos a los cancilleres, profesores, maestros, especial para mis padres, esposas e hijos», dijo Agustiar Sabran.

Además, Agustiar espera que este premio se convierta en un lecutano para el Gobierno Provincial Central de Kalimantan (Pemprov) continúe mejorando, dando a luz un programa que puede tocar a la comunidad directamente. En particular, el programa único en casa de pregrado es cada vez más masivo.

«Seguramente la esperanza es que hoy sea mejor que ayer, mañana es mejor que hoy. Continuar ansiosos por administrar un programa de un hogar de pregrado. Dirigamos este programa ciertamente queremos mejorar los recursos humanos (recursos humanos), más tarde en el centro de los recursos naturales de Kalimantan (SDA) puede ser utilizado por nuestra comunidad para mejorar la economía de cada región», dijo la agustrar.

«La educación es un programa fundamental para construir una buena orden comunitaria. Estamos totalmente comprometidos para que ningún niño en el centro de Kalimantan se quede atrás de su educación. Hemos ejecutado varios programas, desde becas hasta digitalización escuela«Se destacó.

Mientras tanto, el jefe interino de la Oficina Central de Educación Provincial de Kalimantan, M. Reza Prabowo, una casa de licenciatura se convirtió en un punto de referencia para los programas del gobierno provincial de Kalimantan Central que tocaron directamente a la gente.

«El gobernador siempre informó cómo los estudiantes de la comunidad de Kalimantan Central podrían continuar con sus escuelas desde la clase media alta hasta la institución terciaria. Con la existencia de una casa de licenciatura que fue iniciada por el gobernador, esto ciertamente presenta las expectativas de los estudiantes de la aldea a la provincia para poder recibir educación de pregrado», dijo Reza.

«El programa de una casa de pregrado, estamos trabajando con 34 universidades públicas y privadas en el centro de Kalimantan. Seguramente una casa de licenciatura es un espíritu para que nosotros creemos nuevos avances, programas que tocan a las personas directamente», dijo Reza.